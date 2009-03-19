Минприроды возьмется за восстановление популяции леопардов в России

Об этом Трутнев заявил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным.
По словам министра природы, в скором времени в Россию будут завезены леопарды и специалисты ведомства создадут все необходимые условия для жизни диких кошек. Откуда именно будут привезены животные, Трутнев не уточнил, однако подчеркнул, что "все работы будут выполнены". Кроме того, он также заявил, что у министерства есть деньги, необходимые для реализации программы по восстановлению популяции леопардов.
Один из подвидов леопарда – дальневосточный леопард - в России находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России. 17 февраля 2009 на сайте Всемирного фонда дикой природы появилось сообщение о том, что в Приморском крае был найден мертвый леопард. По данным экспертизы, животное стало жертвой браконьеров.
Леопарды принадлежат к одному из четырех видов крупных кошек рода пантера. Животные обитают в Африке, Передней Азии, Китае, Индии, а также на территории Пакистана, Индонезии и Шри-Ланки. В России особи леопардов встречаются в Приморском крае и в редких случаях – на Северном Кавказе.