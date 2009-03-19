Минприроды возьмется за восстановление популяции леопардов в России

По словам министра природы, в скором времени в Россию будут завезены леопарды и специалисты ведомства создадут все необходимые условия для жизни диких кошек. Откуда именно будут привезены животные, Трутнев не уточнил, однако подчеркнул, что "все работы будут выполнены". Кроме того, он также заявил, что у министерства есть деньги, необходимые для реализации программы по восстановлению популяции леопардов.