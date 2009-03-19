Microsoft анонсировала выход Internet Explorer 8

IE 8 будет доступен всем владельцам лицензионной Windows с 20 часов по московскому времени. Браузер выпустят сразу на 25 языках. Internet Explorer 8, в частности, обладает улучшенной по сравнению с предыдущими версиями производительностью, имеет механизм анонимного просмотра страниц, позволяет "вырезать" фрагменты из понравившихся сайтов и обновлять только их.
Internet Explorer 8 будет работать как с Windows Vista, так и с Windows XP. В то же время участники бета-тестирования преемницы Vista, Windows 7, пока не смогут воспользоваться финальной версией браузера вместо установленной тестовой, пишет ComputerWorld. Окончательная версия Internet Explorer 8 будет установлена в Windows 7 с одним из крупных обновлений, однако Microsoft воздержалась от обещаний включить ее в релиз-кандидат новой операционной системы.
Ожидается, что он со временем заменит самый распространенный браузер, Internet Explorer 7. По данным статистики Liveinternet, в феврале 2009 года доля Internet Explorer 7 в Рунете составляла 27,3 процента, а Internet Explorer 6 - 21,3 процента.