Microsoft анонсировала выход Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 будет работать как с Windows Vista, так и с Windows XP. В то же время участники бета-тестирования преемницы Vista, Windows 7, пока не смогут воспользоваться финальной версией браузера вместо установленной тестовой, пишет ComputerWorld. Окончательная версия Internet Explorer 8 будет установлена в Windows 7 с одним из крупных обновлений, однако Microsoft воздержалась от обещаний включить ее в релиз-кандидат новой операционной системы.