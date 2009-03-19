Людмилу Улицкую выдвинули на международный "Букер"

Имя обладателя премии станет известно в мае, а официальная церемония награждения состоится в июне. Предыдущими лауреатами Man Booker International Prize были албанец Исмаил Кадаре (2005) и нигериец Чинуа Ачебе (2007). Денежная часть премии составляет 60 тысяч фунтов стерлингов (84 тысячи долларов).