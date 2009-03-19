Людмилу Улицкую выдвинули на международный "Букер"

Всего на награду номинировано 14 человек, в их числе оказались нобелевский лауреат В.С. Найпол, перуанский классик Марио Варгас Льоса, лауреат двух "Букеров" австралиец Питер Кэри, американская писательница Джойс Кэрол Оутс.
Также в числе претендентов на премию значатся канадка Элис Мунро, американец Эдгар Доктороу, итальянец Антонио Табукки, писательница из Хорватии Дубравка Угрешич, живущий в США чех Арност Люстиг.
Имя обладателя премии станет известно в мае, а официальная церемония награждения состоится в июне. Предыдущими лауреатами Man Booker International Prize были албанец Исмаил Кадаре (2005) и нигериец Чинуа Ачебе (2007). Денежная часть премии составляет 60 тысяч фунтов стерлингов (84 тысячи долларов).
Драматург и писательница Людмила Улицкая является лауреатом премий "Большая книга" (за роман "Даниэль Штайн, переводчик") и "Русского Букера" (за "Казус Кукоцкого), итальянской премии "Гринцане Кавур" (за роман "Искренне Ваш, Шурик").