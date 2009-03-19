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"Хаббл" сделал редкую фотографию Сатурна с четырьмя лунами

19 марта 2009, 13:36
Орбитальный телескоп "Хаббл" сфотографировал Сатурн с четырьмя его спутниками - Титаном, Мимасом, Дионой и Энцеладом.

Снимок был сделан при помощи основной камеры телескопа Wide-Field Planetary Camera 2. Фотография в высоком разрешении и ее описание доступны на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) при NASA, а также на сайте телескопа "Хаббл".

Астрономы получают возможность сфотографировать транзит лун по диску планеты-гиганта только тогда, когда кольца Сатурна обращены к земным наблюдателям "ребрами". Это случается раз в 14 или 15 лет, когда Земля пересекает плоскость колец шестой планеты Солнечной системы.

Во время предыдущей "фотосессии" ученые, используя "Хаббл", смогли не только сделать снимки транзита спутников Сатурна по его диску, но также обнаружить несколько новых лун.

#Новости#Космос#Таня#Общество
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