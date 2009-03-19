"Хаббл" сделал редкую фотографию Сатурна с четырьмя лунами

Астрономы получают возможность сфотографировать транзит лун по диску планеты-гиганта только тогда, когда кольца Сатурна обращены к земным наблюдателям "ребрами". Это случается раз в 14 или 15 лет, когда Земля пересекает плоскость колец шестой планеты Солнечной системы.