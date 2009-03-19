Брюс Уиллис готовится к свадьбе

Свадебная церемония пройдет на одном из Багамских островов, где у Брюса Уиллиса есть дом. О готовящемся торжестве можно судить по некоторым косвенным признакам. Так, бывшая супруга актера Деми Мур и ее нынешний муж Эштон Катчер, с которыми Уиллис поддерживает дружеские отношения, уже прибыли на остров, а все ближайшие к дому актера виллы арендованы им для гостей.