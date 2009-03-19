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Брюс Уиллис готовится к свадьбе

19 марта 2009, 19:19
Знаменитый актер Брюс Уиллис, которому 19 марта исполнилось 54 года, намерен вновь связать себя узами брака.

Как сообщает ресурс People.com со ссылкой на свои источники в окружении актера, избранницей Уиллиса станет его подруга Эмма Хеминг, а бракосочетание состоится уже в ближайшие дни.

Свадебная церемония пройдет на одном из Багамских островов, где у Брюса Уиллиса есть дом. О готовящемся торжестве можно судить по некоторым косвенным признакам. Так, бывшая супруга актера Деми Мур и ее нынешний муж Эштон Катчер, с которыми Уиллис поддерживает дружеские отношения, уже прибыли на остров, а все ближайшие к дому актера виллы арендованы им для гостей.

Официальные представители Брюса Уиллиса отказываются от комментариев по этому поводу.

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