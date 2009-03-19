Британский писатель сочинит приключения молодого Шерлока Холмса

Сколько именно книг планирует написать Лейн, не сообщается, зато точно известно, чем закончится последняя: встречей доктора Ватсона и Шерлока Холмса, которая уже больше ста лет неизменно очаровывает читателей. "Здравствуйте! - приветливо сказал Холмс, пожимая мне руку с силой, которую я никак не мог в нем заподозрить. - Я вижу, вы жили в Афганистане. - Как вы догадались? - изумился я." ("Этюд в багровых тонах". Перевод Н. Треневой.)