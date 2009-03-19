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Британский писатель сочинит приключения молодого Шерлока Холмса

19 марта 2009, 18:45
Фонд, распоряжающийся наследием Артура Конан Дойла, официально объявил о том, что автор по имени Эндрю Лейн (Andrew Lane) напишет серию книг о приключениях Шерлока Холмса в юности. Первая книга появится уже весной 2010 года.

Ее выпустит издательство Macmillan Children's Books, сообщает The Guardian.

Первая книга Лейна выйдет под заголовком "The Colossal Schemes of Baron Maupertius" ("Грандиозные планы барона Мопертюи"). В ней 14-летний сыщик проводит лето с родственниками в графстве Суррей, в то время как его отец, военный, откомандирован в Индию. Холмсу предстоит расследовать серию убийств. "Как любой подросток, он с трудом общается с девочками и с трудом заводит друзей… Он весьма интеллектуален и весьма сдержан", - поясняет характер героя Лейн.

Эндрю Лейн собирается написать о том, почему Холмс научился играть на скрипке, фехтовать и боксировать, а также о роковом любовном приключении, которое объяснит затруднения, которые взрослый Холмс испытывал, общаясь с женщинами. Лейн придумал юному Холмсу учителя, американца. "В рассказах Холмс очень хорошо относится к американцам", - поясняет писатель.

Сколько именно книг планирует написать Лейн, не сообщается, зато точно известно, чем закончится последняя: встречей доктора Ватсона и Шерлока Холмса, которая уже больше ста лет неизменно очаровывает читателей. "Здравствуйте! - приветливо сказал Холмс, пожимая мне руку с силой, которую я никак не мог в нем заподозрить. - Я вижу, вы жили в Афганистане. - Как вы догадались? - изумился я." ("Этюд в багровых тонах". Перевод Н. Треневой.)

#Новости#Великобритания#Литература#Таня#Культура
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