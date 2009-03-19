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Автошкола «Премиум» незаконно использовала нежилые помещения в Тюмени

19 марта 2009, 15:45
По требованию прокуратуры арбитражный суд оштрафовал автошколу ООО «Премиум» за незаконное использование федерального имущества
Сюжет
Тюмень

Прокуратурой Калининского округа Тюмени в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения законности при использовании федерального имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что в апреле 2008 года исполняющая обязанности директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта» России» передала в безвозмездное пользование автошколе ООО «Премиум» несколько нежилых помещений для использования их под мойку-гараж и станцию технического обслуживания. В нарушение Гражданского кодекса РФ согласия собственника (Росимущества по г. Москве) и головного предприятия на такое распоряжение имуществом филиалом получено не было.

В этой связи прокуратура округа возбудила против ООО «Премиум» административное дело по ч.2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящихся в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд подверг общество 20-тысячному штрафу.

Кроме того, прокуратурой округа в адрес руководителя тюменского филиала предприятия «Почта России» внесено представление, в котором поставлен вопрос об истребовании федерального имущества из незаконного владения автошколы и наказании виновных лиц.

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