Автошкола «Премиум» незаконно использовала нежилые помещения в Тюмени

Установлено, что в апреле 2008 года исполняющая обязанности директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта» России» передала в безвозмездное пользование автошколе ООО «Премиум» несколько нежилых помещений для использования их под мойку-гараж и станцию технического обслуживания. В нарушение Гражданского кодекса РФ согласия собственника (Росимущества по г. Москве) и головного предприятия на такое распоряжение имуществом филиалом получено не было.