Автошкола «Премиум» незаконно использовала нежилые помещения в Тюмени

Прокуратурой Калининского округа Тюмени в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения законности при использовании федерального имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что в апреле 2008 года исполняющая обязанности директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта» России» передала в безвозмездное пользование автошколе ООО «Премиум» несколько нежилых помещений для использования их под мойку-гараж и станцию технического обслуживания. В нарушение Гражданского кодекса РФ согласия собственника (Росимущества по г. Москве) и головного предприятия на такое распоряжение имуществом филиалом получено не было.
В этой связи прокуратура округа возбудила против ООО «Премиум» административное дело по ч.2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящихся в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд подверг общество 20-тысячному штрафу.
Кроме того, прокуратурой округа в адрес руководителя тюменского филиала предприятия «Почта России» внесено представление, в котором поставлен вопрос об истребовании федерального имущества из незаконного владения автошколы и наказании виновных лиц.