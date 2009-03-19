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«Агата Кристи» попрощается с тюменцами

19 марта 2009, 10:24
Группа братьев Самойловых отправится в прощальный гастрольный тур под названием «Эпилог». 19 апреля «Агата Кристи» выступит в Тюменской Филармонии.
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Тюмень

В конце прошлого года группа «Агата Кристи» представила новых музыкантов в своем составе и 12 еще неизданных песен в новой концертной программе.

20 февраля 2009 года группе исполнился 21 год со дня основания. Традиционные февральские концерты прошли 21 февраля в Москве в клубе «Б1 MAXIMUM» и 1 марта в Санкт-Петербурге в ДС «Юбилейный».

В канун 21-го дня рождения группы братья Самойловы сообщили о том, что их музыкальный проект «Агата Кристи» вступает в стадию завершения. В этом году группа отправится в гастрольный тур под названием «Эпилог», а также запишет и выпустит одноименный альбом. В Екатеринбурге концерт состоится 18 апреля в Кино-Концертном Театре «КОСМОС». На следующий день, 19 апреля, группа «Агата Кристи» выступит в Тюменской Филармонии.

Кульминацией тура станут большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

«Эпилог» «Агаты Кристи» - это не пафосное прощание. Это просто констатация того факта, что мы заканчиваем длительный и важный период нашей совместной музыкальной и человеческой жизни. «Агата Кристи» в том виде, в котором она всем известна, исчерпала себя, и мы хотим попрощаться с ней с чувством взаимного удовлетворения».

Вадим и Глеб Самойловы

Выступление группы в Тюмени представляет концертное агентство "Маргарита-Арт". Билеты от 700 до 3000 рублей в кассах Филармонии (46-43-88), , магазинах "Универсам", "Знание", ДК "Строитель", КА "Маргарита-Арт" (Холодильная, 55. Тел.: 48-48-92)

#Новости#Музыка#Тюмень#Таня#Культура
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