«Агата Кристи» попрощается с тюменцами

В конце прошлого года группа «Агата Кристи» представила новых музыкантов в своем составе и 12 еще неизданных песен в новой концертной программе.
20 февраля 2009 года группе исполнился 21 год со дня основания. Традиционные февральские концерты прошли 21 февраля в Москве в клубе «Б1 MAXIMUM» и 1 марта в Санкт-Петербурге в ДС «Юбилейный».
В канун 21-го дня рождения группы братья Самойловы сообщили о том, что их музыкальный проект «Агата Кристи» вступает в стадию завершения. В этом году группа отправится в гастрольный тур под названием «Эпилог», а также запишет и выпустит одноименный альбом. В Екатеринбурге концерт состоится 18 апреля в Кино-Концертном Театре «КОСМОС». На следующий день, 19 апреля, группа «Агата Кристи» выступит в Тюменской Филармонии.
Кульминацией тура станут большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
«Эпилог» «Агаты Кристи» - это не пафосное прощание. Это просто констатация того факта, что мы заканчиваем длительный и важный период нашей совместной музыкальной и человеческой жизни. «Агата Кристи» в том виде, в котором она всем известна, исчерпала себя, и мы хотим попрощаться с ней с чувством взаимного удовлетворения».
Вадим и Глеб Самойловы
Выступление группы в Тюмени представляет концертное агентство "Маргарита-Арт". Билеты от 700 до 3000 рублей в кассах Филармонии (46-43-88), , магазинах "Универсам", "Знание", ДК "Строитель", КА "Маргарита-Арт" (Холодильная, 55. Тел.: 48-48-92)