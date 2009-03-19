«Агата Кристи» попрощается с тюменцами

«Эпилог» «Агаты Кристи» - это не пафосное прощание. Это просто констатация того факта, что мы заканчиваем длительный и важный период нашей совместной музыкальной и человеческой жизни. «Агата Кристи» в том виде, в котором она всем известна, исчерпала себя, и мы хотим попрощаться с ней с чувством взаимного удовлетворения».