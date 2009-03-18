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В вузах Тюмени выберут самую антикризисную столовую

18 марта 2009, 10:52
Какая студенческая столовая самая лучшая? – вновь спрашивают активисты ТРМОО «Лига старост Тюменской области».
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Тюмень

Чтобы сориентироваться, где можно хорошо поесть, а где – не стоит, активисты «Лиги старост Тюменской области», вновь проводят конкурс на лучшую студенческую столовую в ВУЗах областного центра.

Первый этап конкурса - общественная экспертиза. Активисты «Лиги старост» посетят каждую столовую и оценят их по разным критериям: качество обслуживания, санитарные нормы, соотношение цены и качества и даже общий вид.

Приглашаем вас 18 марта в 13:00 на общественную экспертизу столовой ТГАМЭУП (ул. 30 л. Победы, 102).

После, с 19 по 24 марта в рамках второго этапа будет проведен соцопрос, призванный выявить, в каком ВУЗе вежливые повара и самая качественная еда, а где – царство грубости поваров и антисанитарии.

По итогам двух этапов будет создан рейтинг студенческих столовых, доступный каждому желающему, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба тюменского регионального отделения "Молодая Гвардия ЕР".

В финале конкурса, который состоится 26 марта во дворце искусств «Пионер» блюда лучших студенческих столовых будут дегустироваться студентами и экспертами. Кулинарные асы будут награждены грамотами и подарками, а студенты, наконец, узнают, кто может накормить их быстро, дешево и качественно. Специальным призом конкурса станет «Самая антикризисная столовая».

#Новости#Еда#Тюмень#Конкурсы#Ксения#Общество
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