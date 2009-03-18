В вузах Тюмени выберут самую антикризисную столовую

В финале конкурса, который состоится 26 марта во дворце искусств «Пионер» блюда лучших студенческих столовых будут дегустироваться студентами и экспертами. Кулинарные асы будут награждены грамотами и подарками, а студенты, наконец, узнают, кто может накормить их быстро, дешево и качественно. Специальным призом конкурса станет «Самая антикризисная столовая».