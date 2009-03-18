Тюменцам рассказали о доступности медицинских услуг

Почти все собравшиеся жаловались на то, что в больницах и поликлиниках приходится платить буквально за всё. И как выяснилось, в большинстве случаев люди платят деньги из-за недостатка информации. Часто они просто не знают, что у них есть выбор: получить услугу в порядке очередности бесплатно или вне очереди - за плату. Поэтому встречи, на которых граждане могут получить доступную информацию о своих правах в области медицины, просто необходимы.