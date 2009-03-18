nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцам рассказали о доступности медицинских услуг

18 марта 2009, 15:46
16 марта в школе №28 состоялась информационная встреча по доступности медицинских услуг. Ее организаторами выступили - Благотворительный Фонд развития города Тюмени и Совет ТОС микрорайона Тура.
Сюжет
Тюмень

Во встрече приняли участие представители Департамента здравоохранения Тюменской области, страховой компании «Югория» и специалисты информационно-консультационных центов по защите прав пациентов. Они рассказали о спектре бесплатных медицинских услуг и порядке их предоставления, ответили на наболевшие вопросы собравшихся. Также тюменцы, пришедшие на встречу, получили консультации о правах граждан на охрану здоровья и по доступности медицинских услуг от Альбины Михайловны Селезневой, консультанта информационно-консультационного центра по защите прав пациентов.

Почти все собравшиеся жаловались на то, что в больницах и поликлиниках приходится платить буквально за всё. И как выяснилось, в большинстве случаев люди платят деньги из-за недостатка информации. Часто они просто не знают, что у них есть выбор: получить услугу в порядке очередности бесплатно или вне очереди - за плату. Поэтому встречи, на которых граждане могут получить доступную информацию о своих правах в области медицины, просто необходимы.

Наталья Олеговна Кремлева, директор страховой компании «Югория» подчеркнула: «Необходимо помнить, что в каждой страховой компании есть служба по защите прав застрахованных, которая всегда готова помочь и обращаться в нее просто необходимо».

Следующая информационная встреча для пациентов медицинских учреждений состоится в пос. Мелиораторов в середине апреля, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Встреча прошла в рамках проекта БФРГТ "К здоровью через знания", при поддержке Программы "Диалог" Совета по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и Oxfam. Цель проекта: содействие улучшению доступности медицинских услуг для малоимущих слоев населения через повышение информированности в области прав граждан на получение медицинской помощи.

#Новости#Тюмень#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25