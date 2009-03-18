Тюменцам рассказали о доступности медицинских услуг

Во встрече приняли участие представители Департамента здравоохранения Тюменской области, страховой компании «Югория» и специалисты информационно-консультационных центов по защите прав пациентов. Они рассказали о спектре бесплатных медицинских услуг и порядке их предоставления, ответили на наболевшие вопросы собравшихся. Также тюменцы, пришедшие на встречу, получили консультации о правах граждан на охрану здоровья и по доступности медицинских услуг от Альбины Михайловны Селезневой, консультанта информационно-консультационного центра по защите прав пациентов.
Почти все собравшиеся жаловались на то, что в больницах и поликлиниках приходится платить буквально за всё. И как выяснилось, в большинстве случаев люди платят деньги из-за недостатка информации. Часто они просто не знают, что у них есть выбор: получить услугу в порядке очередности бесплатно или вне очереди - за плату. Поэтому встречи, на которых граждане могут получить доступную информацию о своих правах в области медицины, просто необходимы.
Наталья Олеговна Кремлева, директор страховой компании «Югория» подчеркнула: «Необходимо помнить, что в каждой страховой компании есть служба по защите прав застрахованных, которая всегда готова помочь и обращаться в нее просто необходимо».
Следующая информационная встреча для пациентов медицинских учреждений состоится в пос. Мелиораторов в середине апреля, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного фонда развития города Тюмени.
Встреча прошла в рамках проекта БФРГТ "К здоровью через знания", при поддержке Программы "Диалог" Совета по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и Oxfam. Цель проекта: содействие улучшению доступности медицинских услуг для малоимущих слоев населения через повышение информированности в области прав граждан на получение медицинской помощи.