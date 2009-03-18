Тюменский предприниматель, торговавший контрафактом, ответит за взятку

По итогам проверки в отношении коммерсанта был собран материал для привлечения его к ответственности по ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав). 2 марта 2009 года сотрудник отдела по телефону вызвал предпринимателя в ГУВД, где собирался отобрать у него объяснение.