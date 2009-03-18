nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский предприниматель, торговавший контрафактом, ответит за взятку

18 марта 2009, 15:22
Следственным отделом по Центральному округу Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в передаче взятки сотруднику милиции.
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, в феврале 2009 года в ходе проверки, проведённой сотрудниками Управления специальных технических мероприятий ГУВД по Тюменской области на территории рынка «Ватутинский» в Тюмени, был выявлен факт продажи индивидуальным предпринимателем нелицензионных DVD-дисков c видеопродукцией.

По итогам проверки в отношении коммерсанта был собран материал для привлечения его к ответственности по ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав). 2 марта 2009 года сотрудник отдела по телефону вызвал предпринимателя в ГУВД, где собирался отобрать у него объяснение.

Между тем, коммерсант, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонарушения, предложил сотруднику милиции встретиться на нейтральной территории. Оперуполномоченный решил, что ему может быть предложена взятка за непривлечение предпринимателя к ответственности и сообщил об этом в Управление собственной безопасности ГУВД по Тюменской области.

В ходе спецмероприятия, проведённого 10 марта 2009 года торговец был задержан после передачи взятки в сумме 4,3 тыс. рублей в торговом центре «Москва» Тюмени, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Взятки#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25