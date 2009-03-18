Тюменские бухгалтеры получают подарки от Консультант Плюс

С 16 по 31 марта 2009 года проходит 11-я Всероссийская программа правовой поддержки бухгалтера, организатором которой выступает Сеть КонсультантПлюс. Поддержку акции оказывает Федеральная налоговая служба. Ежегодно в ходе этой широкомасштабной некоммерческой акции бухгалтеры бесплатно получают полезные практические материалы, которые помогают специалистам учитывать важные изменения законодательства в повседневной работе.
В ходе программы каждый бухгалтер страны может бесплатно получить:
- специальный выпуск журнала "Главная книга" с практическими советами в форме "вопрос-ответ" по актуальным темам (с учетом вступивших в силу с 1 января 2009 г. поправок в НК РФ);
- диск с материалами бухгалтерской прессы и книгами.
Диск включает свыше 40 000 документов, касающихся вопросов исчисления и уплаты налогов, особенностей бухучета, заполнения налоговых деклараций, балансов, отчетности, а также других важных тем.
В журнале «Главная книга» все советы для удобства и простоты поиска поделены на тематические разделы. Ценность издания повышает наличие специального раздела "Консультирует ФНС России", в котором представлены ответы специалистов налогового ведомства, связанные с налоговыми новшествами, а также с повседневной работой бухгалтеров.
В выпуске представлены краткие, но исчерпывающие ответы на конкретные вопросы "как", "когда" и "что" делать в той или иной ситуации. Предлагается максимально правильный и безопасный вариант действий, основанный на норме закона, при этом учтены вступившие в силу в 2009 году поправки в Налоговый кодекс РФ.
Уже за первый день акции заявки на диск и на журнал «Главная книга» подали более 200 желающих.
Проведение акции обеспечивает Сеть КонсультантПлюс, которая объединяет около 700 партнерских организаций по всей стране.
Бесплатно получить спецвыпуск журнала "Главная книга" и сделать заявку на диск можно в Зале для налогоплательщиков УФНС России по Тюменской области (г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15) или в офисе Регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс ООО «полное ПРАВО» (г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1, 3 этаж). Телефон для справок (3452) 46-45-54.