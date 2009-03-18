Тюменские бухгалтеры получают подарки от Консультант Плюс

В выпуске представлены краткие, но исчерпывающие ответы на конкретные вопросы "как", "когда" и "что" делать в той или иной ситуации. Предлагается максимально правильный и безопасный вариант действий, основанный на норме закона, при этом учтены вступившие в силу в 2009 году поправки в Налоговый кодекс РФ.