Тюменка, отомстившая за смерть мужа, проведет в тюрьме 10 лет

Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 32-летней Ольги Шамрило и 35-летнего Валерия Парфенова, обвиняемых по ч.3 ст.30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц).
Следствием установлено, что они в Тюмени в ночь на 4 августа 2008 года с целью убийства нанесли 30-летнему жителю Тюмени в общей сложности 45 ножевых ранений. Молодой человек остался жив только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
Накануне трагедии Ольга Шамрило гуляла на улице с собакой и случайно увидела своего 30-летнего знакомого, с которым конфликтовала. Отношения между ними испортились еще в 2002 году, когда они проживали по соседству. У молодого человека тогда пропали вещи и он на мужа Ольги Шамрило заявил в милицию. Причастность супруга к краже не подтвердилась и вскоре он погиб. И хотя с того времени прошло уже несколько лет, Ольга Шамрило так и не забыла этого инцидента. Она попросила своего сожителя привести недруга к ним в частный домой. Вспомнив старые обиды, злоумышленница предложила Парфенову убить молодого человека. В общей сложности злодеи нанесли потерпевшему 45 ножевых ранений. Молодой человек, понимая, что в живых его не оставят, притворился мертвым. Когда злоумышленники отошли от него, он смог добраться до соседнего дома и попросить о помощи. Прибывшая бригада скорой помощи доставила истекающего кровью потерпевшего в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.
6 августа Шамрило и Парфенова задержали сотрудники правоохранительных органов. По решению суда их заключили под стражу, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменской области доказательств признал Ольгу Шамрило и Валерия Парфенова виновными и приговорил их соответственно к 10,5 и 10 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.