Тюменка, отомстившая за смерть мужа, проведет в тюрьме 10 лет

Накануне трагедии Ольга Шамрило гуляла на улице с собакой и случайно увидела своего 30-летнего знакомого, с которым конфликтовала. Отношения между ними испортились еще в 2002 году, когда они проживали по соседству. У молодого человека тогда пропали вещи и он на мужа Ольги Шамрило заявил в милицию. Причастность супруга к краже не подтвердилась и вскоре он погиб. И хотя с того времени прошло уже несколько лет, Ольга Шамрило так и не забыла этого инцидента. Она попросила своего сожителя привести недруга к ним в частный домой. Вспомнив старые обиды, злоумышленница предложила Парфенову убить молодого человека. В общей сложности злодеи нанесли потерпевшему 45 ножевых ранений. Молодой человек, понимая, что в живых его не оставят, притворился мертвым. Когда злоумышленники отошли от него, он смог добраться до соседнего дома и попросить о помощи. Прибывшая бригада скорой помощи доставила истекающего кровью потерпевшего в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.