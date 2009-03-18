Театр "Ангажемент" приглашает тюменцев на спектакли

19 марта в 16-00 будет показана пьеса в одном действии из цикла «Кренделя» под названием «Носферату». По сюжету Амалия Носферату пригласила в гости человека из Театра, чтобы отдать ему для спектакля ненужные вещи. В результате оказалось, что она отдает ему свою жизнь.
А может быть, это вовсе и не однофамилица знаменитого вампира, а мы расстаёмся с чем-то важным, любимым?
21 марта в 18-00 театр представит пьесу в двух действиях «Очень простая история». Почти библейская история о том, как ожесточаются людские души, о чистоте природного мира, в котором животные ближе к заповедям Христа, чем люди. Спектакль является призером театральных фестивалей России таких как «Молодые театры России», «Золотой Конек», «ПостЕфремовское пространство».
22 марта в 12-00 можно схватить свое чадо и потащить на просмотр сказки для самых маленьких о родительской любви и семейных ценностях под названием «Золотой цыпленок».
Подробная информация по телефону: 35-42-79.