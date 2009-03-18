Театр "Ангажемент" приглашает тюменцев на спектакли

19 марта в 16-00 будет показана пьеса в одном действии из цикла «Кренделя» под названием «Носферату». По сюжету Амалия Носферату пригласила в гости человека из Театра, чтобы отдать ему для спектакля ненужные вещи. В результате оказалось, что она отдает ему свою жизнь.