Tanzwut: Трубы судного дня

Да здравствует повсеместная индустриализация! Вознесем хвалу тяжелому машиностроению и сталелитейному производству. Сегодня на доске почета герои сцены и труда, легендарная немецкая Industrial-группа “Tanzwut”, чей концерт состоялся 15 марта в Екатеринбурге. Специальный репортаж – из Екатеринбурга для Тюмени.
Признаться, сначала я недоверчиво посмотрел на ангар, именуемый в Екатеринбурге Теле-клубом. Если верить афишам, то именно здесь и должны выступать “Tanzwud”. Но я быстро изменил свое мнение, стоило мне только пройти внутрь. Лучше места для Industrial-party придумать просто невозможно! Площадь клуба оказалась достаточной, чтобы вместить около тысячи человек. А акустика – достаточно хорошей, чтобы даже те, кому не удалось пробраться к сцене, могли наслаждаться звучанием группы. Начало было заявлено на 17.00, но сцена пустовала часов до восьми. Однако это не стало большой проблемой – из мощных колонок перед сценой грохочет ритмичный Industrial-noise, публика коллективно вкушает пиво пенное, охрана миролюбиво улыбается. Стоит отметить, что публика в Екатеринбурге куда колоритнее тюменской. Мой приятель нелестно окрестил их упырями, однако сравнение довольно точное. Словом, Эдвард Руки-Ножницы рядом с некоторыми персонажами на танцполе – просто милый скромный мальчик. Если бы мне пришло в голову надеть высокие платформы, латексную юбку и военную фуражку, то я ничем не отличался от остальных.
И наконец – в девятом часу на сцену вышли простые советские пролетарии, группа «Стройбат», которые выступали на разогреве у “Tanzwut”. В свое время трем парням с хлебокирпичного комбината надоело печь булки из шлакопортландцемента, и они решили поднимать отечественное производство более эффективными методами. Ребята в спецодежде пели о том, как дымят печи и гудят котлы. Вот это я понимаю – Industrial в самом буквальном смысле этого слова.
Однако когда на сцену вышли “Tanzwut” – я на деле понял, что такое девятый вал. Именно по такой шкале можно было оценивать эмоциональный выплеск. Как оказалось, звуки отбойного молотка и средневековых волынок не просто можно весьма удачно сочетать – под них можно танцевать! Кроме того, и само название группы переводится как «неистовый танец». “Tanzwut” – это смесь Industrial, хард-рока и старинной германской музыки. Группа пошла по пути "In extremo"– скрещивание средневековых мотивов и современных ритмов (только с уклоном не в рок, а в электронику). “Tanzwut” вышел на сцену в большом составе: клавишник, ударник, басист, гитарист, вокалист и два волынщика. Сейчас публику вряд ли можно удивить своим внешним видом, однако у “Tanzwut” это почти получилось. Они выглядели как персонажи фильма в стиле postapocalyptic punk (что-то вроде «Безумного Макса» или «Судного дня»). Семь всадников апокалипсиса – да и только! Позабыв о том, что концерт проходит накануне понедельника, народ отрывался от души. Судя по всему, сами музыканты получали не меньшее удовольствие от происходящего. “Tanzwut” на одном дыхании отыграли программу, после чего исполнили пару песен на бис.
Михаил Булатов