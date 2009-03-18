Tanzwut: Трубы судного дня

Однако когда на сцену вышли “Tanzwut” – я на деле понял, что такое девятый вал. Именно по такой шкале можно было оценивать эмоциональный выплеск. Как оказалось, звуки отбойного молотка и средневековых волынок не просто можно весьма удачно сочетать – под них можно танцевать! Кроме того, и само название группы переводится как «неистовый танец». “Tanzwut” – это смесь Industrial, хард-рока и старинной германской музыки. Группа пошла по пути "In extremo"– скрещивание средневековых мотивов и современных ритмов (только с уклоном не в рок, а в электронику). “Tanzwut” вышел на сцену в большом составе: клавишник, ударник, басист, гитарист, вокалист и два волынщика. Сейчас публику вряд ли можно удивить своим внешним видом, однако у “Tanzwut” это почти получилось. Они выглядели как персонажи фильма в стиле postapocalyptic punk (что-то вроде «Безумного Макса» или «Судного дня»). Семь всадников апокалипсиса – да и только! Позабыв о том, что концерт проходит накануне понедельника, народ отрывался от души. Судя по всему, сами музыканты получали не меньшее удовольствие от происходящего. “Tanzwut” на одном дыхании отыграли программу, после чего исполнили пару песен на бис.