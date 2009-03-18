Судебные приставы обвинили ГИБДД в убытках на 600 миллионов рублей

К тому же, у ГИБДД до сих пор отсутствует отлаженная схема контроля за оплатой штрафов. Как заявил заместитель начальника ГИДД РФ Владимир Кузин, его ведомство предлагало на законодательном уровне обязать банки сообщать в ГАИ об оплате штрафов, но пока этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. "Для решения проблемы мы сейчас обсуждаем со Сбербанком вопрос о создании системы, которая позволит передавать в течение суток информацию о прохождении платежа в ГИБДД, - заявил Кузин. Тогда мы сможем избавиться от необоснованных возбуждений постановлений дел об административных правонарушениях".