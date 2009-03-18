Судебные приставы обвинили ГИБДД в убытках на 600 миллионов рублей

По словам руководителя ФССП Артура Парфенчикова, его ведомство каждый год возбуждает около 9,8 миллиона исполнительных производств по постановлениям из ГИБДД, однако в 20 процентов случаев выясняется, что водители уже оплатили все штрафы.
Возбуждение каждого дела обходится ФССП примерно в 300 рублей, поэтому суммарные убытки службы достигают нескольких сотен миллионов рублей. При этом, как отметил Парфенчиков, у ГИБДД есть собственный механизм по взысканию штрафов, который должен применяться до того, как задолженность начнут взыскивать судебные приставы - это статья 20.25 КоАП "Неуплата административного штрафа". Однако Госавтоинспекция в прошлом году возбудила по этой статье всего 300 тысяч дел.
К тому же, у ГИБДД до сих пор отсутствует отлаженная схема контроля за оплатой штрафов. Как заявил заместитель начальника ГИДД РФ Владимир Кузин, его ведомство предлагало на законодательном уровне обязать банки сообщать в ГАИ об оплате штрафов, но пока этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. "Для решения проблемы мы сейчас обсуждаем со Сбербанком вопрос о создании системы, которая позволит передавать в течение суток информацию о прохождении платежа в ГИБДД, - заявил Кузин. Тогда мы сможем избавиться от необоснованных возбуждений постановлений дел об административных правонарушениях".
Руководитель ФССП, в свою очередь, предложил ГИБДД отказаться от взимания мелких штрафов (до 300 рублей), ужесточив наказание для водителей, систематически нарушающих ПДД. Однако, по подсчетам Кузина, на долю этих штрафов приходится две трети всех постановлений, выписанных сотрудниками Госавтоинспекции, на общую сумму около 6,3 миллиарда рублей. Поэтому отказываться от мелких штрафов, как считают эксперты, чиновники пока не будут.