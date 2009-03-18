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Сегодня Конон в огород зовет

18 марта 2009, 13:37
Сегодня день святого мученика Конона Исаврийского градаря (огородника). Святой мученик Конон был христианином. Он обручился с девушкой. Поженившись, они дали обет девственности и жили, посвятив себя Богу. Конон обладал даром чудотворения и помогал многим страждущим.

Во время гонения на христиан был подвергнут жестоким пыткам. Защищая чудотворца, жители восстали против мучителей. Они нашли Конона окровавленного и израненного и спасли его. Но через два года он умер.

На Руси 18 марта - День огородников. Если на Конона ведро, тепло, ясно - града летом не будет.

Считали, что если в этот день начинать «пахать огород» (хотя бы сделать несколько лунок или копков лопатой), то «огород будет добр и овощу будет много». Если вёдро (ясная погода) - то лето выкраснеет без градобитий.

Сегодня по астрономическому календарю начало снеготаяния, которое продлится по 15 апреля - 29 дней. Появление проталин, прилет скворцов. У огородников - время подготовки парников.

В этот день замачивали семена для посева, чинили вилы, лопаты, грабли.

Верили, что Конон помогает при оспе.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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