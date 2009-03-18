Сегодня Конон в огород зовет

Во время гонения на христиан был подвергнут жестоким пыткам. Защищая чудотворца, жители восстали против мучителей. Они нашли Конона окровавленного и израненного и спасли его. Но через два года он умер.
На Руси 18 марта - День огородников. Если на Конона ведро, тепло, ясно - града летом не будет.
Считали, что если в этот день начинать «пахать огород» (хотя бы сделать несколько лунок или копков лопатой), то «огород будет добр и овощу будет много». Если вёдро (ясная погода) - то лето выкраснеет без градобитий.
Сегодня по астрономическому календарю начало снеготаяния, которое продлится по 15 апреля - 29 дней. Появление проталин, прилет скворцов. У огородников - время подготовки парников.
В этот день замачивали семена для посева, чинили вилы, лопаты, грабли.
Верили, что Конон помогает при оспе.