Премьера спектакля «Одноклассники» получила овации тоболяков

Главный режиссер театра Валерий Медведев представил публике свою новую постановку по пьесе известного писателя Юрия Полякова. Спектакль «Одноклассники» вызвал небывалый ажиотаж у тобольских театралов. Билеты на него были раскуплены задолго до премьеры. Зрители бурными аплодисментами долго приветствовали игру любимых актеров, сообщает пресс-служба главы администрации города.
Радость успеха с ними разделил и режиссер - постановщик Валерий Медведев. Сам автор пьесы поздравил телеграммой творческую труппу старейшего театра Сибири. С премьерой. Юрий Поляков пообещал в апреле посетить Тобольск, чтобы увидеть творение своими глазами.