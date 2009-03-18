Премьера спектакля «Одноклассники» получила овации тоболяков

Главный режиссер театра Валерий Медведев представил публике свою новую постановку по пьесе известного писателя Юрия Полякова. Спектакль «Одноклассники» вызвал небывалый ажиотаж у тобольских театралов. Билеты на него были раскуплены задолго до премьеры. Зрители бурными аплодисментами долго приветствовали игру любимых актеров, сообщает пресс-служба главы администрации города.