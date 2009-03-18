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Премьера спектакля «Одноклассники» получила овации тоболяков

18 марта 2009, 15:44
Премьера спектакля «Одноклассники» состоялась на подмостках Тобольского драматического театра имени Петра Ершова.

Главный режиссер театра Валерий Медведев представил публике свою новую постановку по пьесе известного писателя Юрия Полякова. Спектакль «Одноклассники» вызвал небывалый ажиотаж у тобольских театралов. Билеты на него были раскуплены задолго до премьеры. Зрители бурными аплодисментами долго приветствовали игру любимых актеров, сообщает пресс-служба главы администрации города.

Радость успеха с ними разделил и режиссер - постановщик Валерий Медведев. Сам автор пьесы поздравил телеграммой творческую труппу старейшего театра Сибири. С премьерой. Юрий Поляков пообещал в апреле посетить Тобольск, чтобы увидеть творение своими глазами.

#Новости#Театр#Таня#Культура
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