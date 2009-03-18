Пешеходы требуют вернуть остановку к «Ренталу»

На путепровод «Стрела» тюменцы возлагали большие надежды. Он справился со своей задачей – несмотря на то, что несколько боковых съездов моста еще не действуют, шесть полос дорожного полотна позволяют автотранспорту преодолевать участок Транссиба за считанные секунды. Но, как это нередко бывает в нашей жизни, решая одну проблему с автотранспортом, создали две новые.
Сегодня, чтобы перейти с улицы Герцена на улицу Малыгина в створе путепровода «Стрела», пешеходу нужно переждать четыре светофора. Дело в том, что пешеходный переход в этом месте убрали – поставили ограждения и запрещающие знаки. И теперь, чтобы преодолеть 9-метровый участок дороги, нужно сделать круг почти в 360 градусов – это довольно сложная транспортная схема.
Возможно, проблема «перекрестка семи дорог» не так остро встала бы на повестке дня, если бы городские власти не приняли еще одного решения, вызвавшего протест пассажиров общественного транспорта. Речь о переносе остановки от ТЦ «Рентал» на 100 метров в сторону «Стрелы». Многие тюменцы до сих пор не знают, что остановку перенесли, и недоумевают, почему их автобусы проходят мимо. Когда узнают причину, ругают «новаторов».
– На самом деле, решения о запрете пешеходного перехода и о переносе остановки от «Рентала» принимались с учетом интересов пассажиров общественного транспорта, – говорит руководитель отдела пропаганды областного ГИБДД, подполковник милиции Анжела Борисова. – В «кармане» у остановочного комплекса «Рентал» не хватало места для общественного транспорта – здесь встречаются автобусы и «газели» многих маршрутов – в результате, они мешали движению по первой и второй полосам дороги. Пассажиры теряли много времени в «пробках» и тоже возмущались.
ГИБДД вышло на рабочую группу по ликвидации заторов на дорогах, возглавляемую вице-губернатором области, с предложением о переносе остановки. Рабочая группа предложение поддержала.
По словам Анжелы Борисовой, при решении проблемы сложного перекрестка ГИБДД руководствовалась также данными ЗАО «СМЭУ», занимающегося наблюдением за транспортными потоками и регулировкой светофоров.
– На этом перекрестке установлена экспериментальная видеокамера для круглосуточного наблюдения за транспортными потоками, – рассказывает начальник отдела организации дорожного движения ЗАО «СМЭУ» Татьяна Глушакова. – На основании этих наблюдений, задаются программы для светофоров. В течение суток четырежды меняется режим их работы: в часы пик – утром, в обед и вечером – и ночью. Это также позволяет регулировать движение автотранспорта. Первоочередной задачей на этом участке было избавление от «пробок».
А вот каких-либо исследований по интенсивности движения пешеходов на перекрестке улиц Малыгина-Мориса Тореза не проводилось. Сколько человек ежедневно теряют время и нервы при переходе этих улиц – никто не знает. Но возмущения от горожан по поводу этого решения уже поступают в ГИБДД и в городской комитет по транспорту.
– На мой взгляд, единственно правильное решение здесь – строительство подземного перехода, – считает Татьяна Глушакова. – Так делают во всех крупных городах на напряженных перекрестках.
В свою очередь, в ГИБДД не исключают возможности возвращения остановки на прежнее место. Правда, после того как все съезды путепровода «Стрела» будут введены в строй.