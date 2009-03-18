Пешеходы требуют вернуть остановку к «Ренталу»

– На самом деле, решения о запрете пешеходного перехода и о переносе остановки от «Рентала» принимались с учетом интересов пассажиров общественного транспорта, – говорит руководитель отдела пропаганды областного ГИБДД, подполковник милиции Анжела Борисова. – В «кармане» у остановочного комплекса «Рентал» не хватало места для общественного транспорта – здесь встречаются автобусы и «газели» многих маршрутов – в результате, они мешали движению по первой и второй полосам дороги. Пассажиры теряли много времени в «пробках» и тоже возмущались.