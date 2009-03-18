Обнародован шорт-лист "Русской премии"

В трех номинациях оказалось восемь авторов. Имена обладателей награды станут известны 1 апреля, сообщается в пресс-релизе оргкомитета премии.
Номинация "поэзия":
- Владимир Гандельсман, книга стихов "Ода одуванчику", США;
- Бахыт Кенжеев, книга стихотворений "Крепостной остывающих мест", Канада;
- Сергей Морейно, книга стихов и переводов, Латвия.
Номинация "малая проза":
- Маргарита Меклина, книга "Моя преступная связь с искусством", США;
- Андрей Назаров, книга прозы "Упражнения на тему", Дания;
- Тамерлан Тадтаев, рассказы, Южная Осетия.
Номинация "крупная проза":
- Борис Хазанов, роман "Вчерашняя вечность", Германия;
- Сергей Юрьенен, "Линтенька, или Воспарившие. Американский роман", США.
- Председатель жюри "Русской премии" Сергей Чупринин прокомментировал шорт-лист: "Эстетический спектр репрезентативно широк - от авангардистки Маргариты Меклиной до Бориса Хазанова, олицетворяющего собой традицию и большой стиль русской прозы".