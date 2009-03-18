Обнародован шорт-лист "Русской премии"

- Председатель жюри "Русской премии" Сергей Чупринин прокомментировал шорт-лист: "Эстетический спектр репрезентативно широк - от авангардистки Маргариты Меклиной до Бориса Хазанова, олицетворяющего собой традицию и большой стиль русской прозы".