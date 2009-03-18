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Обнародован шорт-лист "Русской премии"

18 марта 2009, 13:26
Жюри "Русской премии", награды присуждаемой пишущим по-русски зарубежным писателям и поэтам, объявило список финалистов.

В трех номинациях оказалось восемь авторов. Имена обладателей награды станут известны 1 апреля, сообщается в пресс-релизе оргкомитета премии.

Номинация "поэзия":

- Владимир Гандельсман, книга стихов "Ода одуванчику", США;

- Бахыт Кенжеев, книга стихотворений "Крепостной остывающих мест", Канада;

- Сергей Морейно, книга стихов и переводов, Латвия.

Номинация "малая проза":

- Маргарита Меклина, книга "Моя преступная связь с искусством", США;

- Андрей Назаров, книга прозы "Упражнения на тему", Дания;

- Тамерлан Тадтаев, рассказы, Южная Осетия.

Номинация "крупная проза":

- Борис Хазанов, роман "Вчерашняя вечность", Германия;

- Сергей Юрьенен, "Линтенька, или Воспарившие. Американский роман", США.

- Председатель жюри "Русской премии" Сергей Чупринин прокомментировал шорт-лист: "Эстетический спектр репрезентативно широк - от авангардистки Маргариты Меклиной до Бориса Хазанова, олицетворяющего собой традицию и большой стиль русской прозы".

#Новости#Литература#Таня#Культура
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