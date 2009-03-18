На содержание дорог в Тобольске выделено 100 млн. рублей

Как отметил Василий Плесовских, заместитель главы администрации города, председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи, Правительство Тюменской области в текущем году выделило на содержание дорог около100 млн. рублей, что соответствует уровню экономически более благополучного 2008 года. Выделены средства на продолжение реконструкции главных «гостевых» улиц Октябрьская и Ленина. Она должна быть завершена до конца года.