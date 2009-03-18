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На содержание дорог в Тобольске выделено 100 млн. рублей

18 марта 2009, 12:53
Состоялось очередное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. На нем были подведены итоги прошедшего года и определены задачи на 2009 год.

Безопасность на дорогах, реконструкция, содержание дорожного полотна - стали главными темами обсуждения участников рабочего совещания.

Дороги в Тобольске остаются под пристальным внимание местных властей. Но на их содержание требуются значительные финансовые средства. В условиях сложной экономической ситуации основное внимание решено сосредоточить на главных автомагистралях города, по которым проходит основной туристический маршрут, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации Тобольска.

Как отметил Василий Плесовских, заместитель главы администрации города, председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи, Правительство Тюменской области в текущем году выделило на содержание дорог около100 млн. рублей, что соответствует уровню экономически более благополучного 2008 года. Выделены средства на продолжение реконструкции главных «гостевых» улиц Октябрьская и Ленина. Она должна быть завершена до конца года.

Члены комиссии по безопасности дорожного движения также особое внимание обратили на работу временной ледовой переправы через Иртыш в весенние месяцы. Передвижение по «зимнику» в это время будет находиться под постоянным контролем специалистов дорожных служб и сотрудников ГИБДД.

#Новости#Ксения#Экономика
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