На содержание дорог в Тобольске выделено 100 млн. рублей

Безопасность на дорогах, реконструкция, содержание дорожного полотна - стали главными темами обсуждения участников рабочего совещания.
Дороги в Тобольске остаются под пристальным внимание местных властей. Но на их содержание требуются значительные финансовые средства. В условиях сложной экономической ситуации основное внимание решено сосредоточить на главных автомагистралях города, по которым проходит основной туристический маршрут, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации Тобольска.
Как отметил Василий Плесовских, заместитель главы администрации города, председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи, Правительство Тюменской области в текущем году выделило на содержание дорог около100 млн. рублей, что соответствует уровню экономически более благополучного 2008 года. Выделены средства на продолжение реконструкции главных «гостевых» улиц Октябрьская и Ленина. Она должна быть завершена до конца года.
Члены комиссии по безопасности дорожного движения также особое внимание обратили на работу временной ледовой переправы через Иртыш в весенние месяцы. Передвижение по «зимнику» в это время будет находиться под постоянным контролем специалистов дорожных служб и сотрудников ГИБДД.