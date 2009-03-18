Международная выставка недвижимости идет в Тюмень

Вы ставка будет интересна тем, кто планировал инвестиции в зарубежную и российскую недвижимость или собирался приобрести собственный дом, квартиру за рубежом или в России.
В выставке принимают участие риэлторские компании и застройщики Болгарии, Греции, Испании, Испании, Кипра, России, Турции, Черногории и других стран.
Посетив выставку, вы сможете получит профессиональные консультации ведущих специалистов по недвижимости о том, как правильно покупать, арендовать и управлять недвижимостью в той или иной стране, а также информацию о наиболее выгодных способах инвестирования и кредитования.
Если Вы заинтересуетесь
Кроме того, посещение выставки в Тюмени будет очень полезным для представителей российских агентств недвижимости. Здесь Вы сможете приобрести интересные и полезные контакты, найти партнеров по бизнесу среди международных и российских застройщиков и риэлторских фирм. Открыть для себя новое доходное направление бизнеса, которое набирает популярность в России.
Во время выставки пройдут семинары компаний:
Интермарк групп — тема семинара: «Инвестиции в зарубежную недвижимость»
Агентства недвижимости КДМ — тема семинара: «Кризисоустойчивость недвижимости Турции "
освещаемые вопросы:
— актуальность и стратегия инвестирования, минимизация рисков;
— недвижимость как альтернатива пенсионных фондов;
— самоокупаемость недвижимости;
— обзор рынков и понимание как финансовые рынки взаимодействуют с недвижимостью
Время работы в Тюмени: 7 и 8 апреля с 11.00 до 19.00
Дополнительную информацию о выставке можно получить по телефоу:
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