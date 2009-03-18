nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Международная выставка недвижимости идет в Тюмень

18 марта 2009, 09:48
7 — 8 апреля 2009 года в Тюменском Выставочном зале (Севастопольская, 12) состоится Тюменская Международная Выставка Недвижимости — Tumen International Invest&amp;Property SHOW.
Сюжет
Тюмень

Вы ставка будет интересна тем, кто планировал инвестиции в зарубежную и российскую недвижимость или собирался приобрести собственный дом, квартиру за рубежом или в России.

В выставке принимают участие риэлторские компании и застройщики Болгарии, Греции, Испании, Испании, Кипра, России, Турции, Черногории и других стран.

Посетив выставку, вы сможете получит профессиональные консультации ведущих специалистов по недвижимости о том, как правильно покупать, арендовать и управлять недвижимостью в той или иной стране, а также информацию о наиболее выгодных способах инвестирования и кредитования.

Если Вы заинтересуетесь каким-то предложением, отвечающим всем Вашим требованиям, Вам предоставят специальную возможность приехать и осмотреть выбранный дом или квартиру на месте, прежде чем Вы решитесь на покупку.

Кроме того, посещение выставки в Тюмени будет очень полезным для представителей российских агентств недвижимости. Здесь Вы сможете приобрести интересные и полезные контакты, найти партнеров по бизнесу среди международных и российских застройщиков и риэлторских фирм. Открыть для себя новое доходное направление бизнеса, которое набирает популярность в России.

Во время выставки пройдут семинары компаний:

Интермарк групп — тема семинара: «Инвестиции в зарубежную недвижимость»

Агентства недвижимости КДМ — тема семинара: «Кризисоустойчивость недвижимости Турции "

освещаемые вопросы:

— актуальность и стратегия инвестирования, минимизация рисков;

— недвижимость как альтернатива пенсионных фондов;

недвижимость в Тюмени и развитие рынка недвижимости;

— самоокупаемость недвижимости;

— обзор рынков и понимание как финансовые рынки взаимодействуют с недвижимостью

Время работы в Тюмени: 7 и 8 апреля с 11.00 до 19.00

Дополнительную информацию о выставке можно получить по телефоу: 8-985-4114309

Для получения пригласительного билета отправьте свой запрос по e-mail: [email protected]mirbg-expo.ru

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25