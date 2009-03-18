Международная выставка недвижимости идет в Тюмень

Кроме того, посещение выставки в Тюмени будет очень полезным для представителей российских агентств недвижимости. Здесь Вы сможете приобрести интересные и полезные контакты, найти партнеров по бизнесу среди международных и российских застройщиков и риэлторских фирм. Открыть для себя новое доходное направление бизнеса, которое набирает популярность в России.