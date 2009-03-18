«Форсаж: Возвращение Лысого». Скоро в Тюмени

28 марта 2009 г. (суббота) Smart Drive Club и Клуб =АЦЦКИЕ КОЧЕГАРЫ= проводят первый сити-квест в сезоне! Игра «Переполох» стартует под заголовком «Форсаж: Возвращение Лысого».
К участию допускается один автомобиль с экипажем из 4-5 человек. Стартовый взнос с команды – 600 рублей.
Как всегда, при себе необходимо иметь документы на автомобиль команды, водительское удостоверение, талон ТО, полис ОСАГО, аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, цифровой фотоаппарат со вспышкой. Кроме того, не помешают карта Тюмени, фонарик и ноутбук с выходом в интернет. Форма одежды и украшения авто должны соответствовать тематике игры.
Место сбора: парковка ТЦ»Фаворит»
Регистрация Команд: с 19:30 до 20:40
Брифинг для Игроков: 20:45
Старт Игры: 21.00
Все команды получат билеты на премьеру фильма ФОРСАЖ-4. Гран-При - канистра масла Кастрол Эйдж.
Пролог:
Как обычно в начале действа… Улицы серого города начинают оживать, площадь традиционного автопати, заполняют автомобили, люди, музыка…
Кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия Лысого вернуться в город Т, вражда с агентом Б… вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаруживается общий противник, пацаны с района на тонированных шестерках, устраивая беспредельные гонки, нарушая все правила, мешают честным, добропорядочным стритрейсерам, портят их репутацию в глазах общественности города Т.
Лысому с агентом Б… приходится заключить перемирие в надежде одержать над ними победу. Грабя магазины эротических товаров, делая налеты на Евросеть, взламывая коды сейфов, подделывая евро, гоняя по улицам и роя подкопы, они приходят к идеальной форме отмщения — педали газа, вдавленной до упора, быстрее еще быстрее… но не нарушая ПДД!