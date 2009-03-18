«Форсаж: Возвращение Лысого». Скоро в Тюмени

Как всегда, при себе необходимо иметь документы на автомобиль команды, водительское удостоверение, талон ТО, полис ОСАГО, аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, цифровой фотоаппарат со вспышкой. Кроме того, не помешают карта Тюмени, фонарик и ноутбук с выходом в интернет. Форма одежды и украшения авто должны соответствовать тематике игры.