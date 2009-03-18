Часть тюменских домов осталась без тепла

Отключение участков магистральной теплотрассы произошло сегодня, 18 марта, в 10 часов утра.
Подключение потребителей к источникам теплоснабжения будет произведено 19 марта в 24 часа.
Ремонт теплотрассы идет одновременно на двух участках: в районе перекрестка улиц Профсоюзная-Володарского, а также перекрестка улиц Володарского-Дзержинского. Для сокращения ремонтного периода предварительно проведены земляные работы.
Под временное отключение попадают 170 домов и ряд социальных учреждений, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Уральской теплосетевой компании.
Перебои с теплом и горячим водоснабжением будут испытывать потребители, проживающие:
- в центральной части города (часть домов): квартал пересечения улиц Республики, Профсоюзной, далее по Комсомольской – от центра в сторону Затюменки, включая улицы Перекопскую, Челюскинцев. А также квартал улиц М. Тореза, Малыгина, Салтыкова-Щедрина, Карской;
- в Калининском округе: от строительной академии в сторону Затюменки, частично Дома обороны (часть домов), ул. Ямской (начало улицы), Луначарского, Чернышевского, Коммунистической, Димитрова, Уральской, Флотской, Полевой.
Дополнительную информацию об отключении можно получить в диспетчерской службе ТТС по телефону 20-77-22.