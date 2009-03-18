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Часть тюменских домов осталась без тепла

18 марта 2009, 14:21
Тюменские тепловые сети (филиал ОАО «Уральская теплосетевая компания») приступили к ремонту дефектного участка магистральной теплотрассы в центральной части города.
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Тюмень

Отключение участков магистральной теплотрассы произошло сегодня, 18 марта, в 10 часов утра.

Подключение потребителей к источникам теплоснабжения будет произведено 19 марта в 24 часа.

Ремонт теплотрассы идет одновременно на двух участках: в районе перекрестка улиц Профсоюзная-Володарского, а также перекрестка улиц Володарского-Дзержинского. Для сокращения ремонтного периода предварительно проведены земляные работы.

Под временное отключение попадают 170 домов и ряд социальных учреждений, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Уральской теплосетевой компании.

Перебои с теплом и горячим водоснабжением будут испытывать потребители, проживающие:

- в центральной части города (часть домов): квартал пересечения улиц Республики, Профсоюзной, далее по Комсомольской – от центра в сторону Затюменки, включая улицы Перекопскую, Челюскинцев. А также квартал улиц М. Тореза, Малыгина, Салтыкова-Щедрина, Карской;

- в Калининском округе: от строительной академии в сторону Затюменки, частично Дома обороны (часть домов), ул. Ямской (начало улицы), Луначарского, Чернышевского, Коммунистической, Димитрова, Уральской, Флотской, Полевой.

Дополнительную информацию об отключении можно получить в диспетчерской службе ТТС по телефону 20-77-22.

#Новости#Теплоэнергия#Тюмень#ЖКХ#Ксения#Общество
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