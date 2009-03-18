Часть тюменских домов осталась без тепла

- в центральной части города (часть домов): квартал пересечения улиц Республики, Профсоюзной, далее по Комсомольской – от центра в сторону Затюменки, включая улицы Перекопскую, Челюскинцев. А также квартал улиц М. Тореза, Малыгина, Салтыкова-Щедрина, Карской;