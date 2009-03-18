Автоварии по-прежнему дорого обходятся бюджету России

"По итогам прошлого года в РФ впервые за прошедшие несколько лет произошло снижение как абсолютных, так и относительных показателей аварийности", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Владимир Колесников, выступая с докладом на заседании круглого стола по вопросам безопасности дорожного движения.
Заседание, организованное в связи с ужесточением ответственности за нарушение правил дорожного движения, прошло в Госдуме во вторник по инициативе комитета по безопасности. Колесников обратил внимание на постоянный рост количества автотранспорта - на 1 января 2009 года в РФ зарегистрировано почти 40 миллионов автомобилей.
Данные о состоянии аварийности на российских дорогах привел замначальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин. Он обратил внимание на то, что по сравнению с 2007 годом в прошлом году количество ДТП сократилось на 6,6%. Всего в 2008 году зафиксировано 218 тысяч 322 аварии. За минувший год, по сравнению с 2007 годом, меньше погибло людей: число жертв сократилось на 10%, раненых - на 7,3%.
По данным статистики, за последние 10 лет зафиксировано порядка 2 миллионов ДТП, в которых погибло 300 тысяч человек, 2,2 миллиона - ранены. Аварии на дорогах дорого обходятся российскому бюджету. Потери составляют примерно 2,4-2,6% от ВВП, в реальных цифрах, 3 миллиарда рублей ежегодно.
В качестве положительной тенденции Кузин назвал сокращение числа ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. В прошлом году таких аварий было почти на 13% меньше, чем в 2007 году. Соответственно сократилось число погибших и раненых в подобных авариях - на 6,7% и 12,4% соответственно. Подобная положительная статистика, уверен представитель МВД, является результатом тех серьезных корректив, которые внесены в действующее законодательство, ужесточение мер ответственности как за нарушение правил дорожного движения, так и за пьянство за рулем. На заседании круглого стола была достигнута договоренность о подготовке новых законодательных инициатив, которые позволят улучшить ситуацию на дорогах.