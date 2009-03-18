Автоварии по-прежнему дорого обходятся бюджету России

В качестве положительной тенденции Кузин назвал сокращение числа ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. В прошлом году таких аварий было почти на 13% меньше, чем в 2007 году. Соответственно сократилось число погибших и раненых в подобных авариях - на 6,7% и 12,4% соответственно. Подобная положительная статистика, уверен представитель МВД, является результатом тех серьезных корректив, которые внесены в действующее законодательство, ужесточение мер ответственности как за нарушение правил дорожного движения, так и за пьянство за рулем. На заседании круглого стола была достигнута договоренность о подготовке новых законодательных инициатив, которые позволят улучшить ситуацию на дорогах.