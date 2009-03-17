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Жилье в Тюмени: купить или арендовать?

17 марта 2009, 15:13
Тюменские застройщики предлагают создать в городе арендные фонды. Не каждому по карману приобретение собственной квартиры, а в жилье необходимость всегда есть и будет.
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Тюмень

Арендные фонды должны решить проблему — квартиры в них будут сдаваться по более низким ценам, чем у частников. К тому же такие бытовые вопросы, как ремонт сантехники, электропроводки, замена розеток, при желании квартиросъемщика даже ремонт квартиры или мебели, будет брать на себя арендодатель (конечно, за отдельную плату). Помимо этого, в арендуемых фондах могут быть предусмотрены мини-прачечные и мини-химчистки, сдаваться парковочные места на придомовых платных автостоянках. Однако аренда квартир в Тюмени так же остается проблемой, мало достойных предложений.

Подобная практика широко используется в мире: физическое лицо или организация выкупает дом или подъезд в многоэтажном доме для дальнейшей сдачи квартир в аренду — дело, оказывается, очень прибыльное.

— Это выгодное капиталовложение, — уверена Ирина Смышляева, заместитель генерального директора ОАО ТДСК по экономическим вопросам. — Инвестировать в жилье всегда выгодно, особенно сейчас, когда многие строительные компании предлагают хорошие скидки. Возможно, сами застройщики будут создавать арендные фонды из готового жилья Тюмени.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
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