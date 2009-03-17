Жилье в Тюмени: купить или арендовать?

Арендные фонды должны решить проблему — квартиры в них будут сдаваться по более низким ценам, чем у частников. К тому же такие бытовые вопросы, как ремонт сантехники, электропроводки, замена розеток, при желании квартиросъемщика даже ремонт квартиры или мебели, будет брать на себя арендодатель (конечно, за отдельную плату). Помимо этого, в арендуемых фондах могут быть предусмотрены мини-прачечные и мини-химчистки , сдаваться парковочные места на придомовых платных автостоянках. Однако аренда квартир в Тюмени так же остается проблемой, мало достойных предложений.