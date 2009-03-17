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В Тюмени проходит конкурс фотографий «Ах, эта шляпка!»

17 марта 2009, 10:19
В музее «Дом Машарова» открылась выставка «Почему шляпка?», на которой представлены дамские головные уборы, костюмы, аксессуары, фотографии из фондов «Музейного комплекса».
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Тюмень

За многие тысячелетия человеческой истории головным уборам приходилось быть предметами сугубо практическими, и символическими, и комическими, патетическими, шутовскими и политическими. Их то возносили, то преследовали, а то надолго предавали забвению.

Редко какая другая деталь одежды выражала с такой силой дух времени, вкусы и представления людей, и особенно их социальное происхождение. Головной убор являлся неотъемлемым и важным дополнением костюма. Об этом свидетельствуют старинные фотографии.

Музей «Дом Машарова» объявляет конкурс фотографий «Ах, эта шляпка» и приглашает всех желающих принять в нем участие.

Главным условием является то, что на любительском фото хорошего качества должны быть изображены люди (мужчины, женщины, дети) в необычных, оригинальных, интересных головных уборах. Временной период: конец XIX – нач. XXI века. Все фотографии должны быть снабжены информацией о человеке, который изображен, указано место и дата съемки.

Прием фотографий до 15 апреля по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 24. музей «Дом Машарова», тел.: 8(3452)46-13-10.

Подведение итогов состоится 29 апреля 2009 года в 15.00.

#Новости#Музеи#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
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