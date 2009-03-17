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В России будет меньше новых кинотеатров

17 марта 2009, 13:28
Финансовый кризис вносит коррективы в развитие кинотеатральных сетей в России. Как полагают участники конференции "Кинокризис? Кризис кино!", мнение которых приводит "Коммерсант", в 2009 году рост количества современных кинозалов существенно замедлится.

Ожидается, что будет открыто не более 100-150 новых залов.

Для сравнения, в 2008 году число залов увеличилось с 1 547 до 1 864, то есть более чем на 300. "Основной рост обеспечивали экспансия в регионы федеральных сетей и открытие новых кинокомплексов в торговых центрах. Сейчас многие стройки заморожены",— поясняет гендиректор компании "Невафильм" Олег Березин.

Однако есть и приятная новость. Так, гендиректор сети "Синема парк" Сергей Китин полагает, что в текущем года не будут расти и цены на билеты. "Во-первых, снизилась покупательская способность населения, во-вторых, сейчас в регионах мы наблюдаем демпинг, когда кинотеатры предлагают акции, например три-четыре сеанса по цене одного", - утверждает Китин.

Отмечается также снижение посещаемости кинотеатров. Ранее издание "Кинобизнес сегодня" сообщало, что за первые три месяца прокатного года посещаемость упала на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#Новости#Россия#Кино#Таня#Культура
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