В России будет меньше новых кинотеатров

Однако есть и приятная новость. Так, гендиректор сети "Синема парк" Сергей Китин полагает, что в текущем года не будут расти и цены на билеты. "Во-первых, снизилась покупательская способность населения, во-вторых, сейчас в регионах мы наблюдаем демпинг, когда кинотеатры предлагают акции, например три-четыре сеанса по цене одного", - утверждает Китин.