В России будет меньше новых кинотеатров

Ожидается, что будет открыто не более 100-150 новых залов.
Для сравнения, в 2008 году число залов увеличилось с 1 547 до 1 864, то есть более чем на 300. "Основной рост обеспечивали экспансия в регионы федеральных сетей и открытие новых кинокомплексов в торговых центрах. Сейчас многие стройки заморожены",— поясняет гендиректор компании "Невафильм" Олег Березин.
Однако есть и приятная новость. Так, гендиректор сети "Синема парк" Сергей Китин полагает, что в текущем года не будут расти и цены на билеты. "Во-первых, снизилась покупательская способность населения, во-вторых, сейчас в регионах мы наблюдаем демпинг, когда кинотеатры предлагают акции, например три-четыре сеанса по цене одного", - утверждает Китин.
Отмечается также снижение посещаемости кинотеатров. Ранее издание "Кинобизнес сегодня" сообщало, что за первые три месяца прокатного года посещаемость упала на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.