В Новом Уренгое открывается сказочный театральный фестиваль

В этом году фестиваль обещает стать настоящим праздником не только для детей, но и для взрослых. Будут представлены более десяти лучших спектаклей театральных коллективов из различных городов: София (Болгария), Копенгаген (Дания), Новый Уренгой, Москва, Томск, Новый Уренгой, Мариинск, Саратов,- сообщают в службе по связям с общественностью ООО «Газпром добыча Уренгой».