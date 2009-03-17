В Новом Уренгое открывается сказочный театральный фестиваль

В этом году фестиваль обещает стать настоящим праздником не только для детей, но и для взрослых. Будут представлены более десяти лучших спектаклей театральных коллективов из различных городов: София (Болгария), Копенгаген (Дания), Новый Уренгой, Москва, Томск, Новый Уренгой, Мариинск, Саратов,- сообщают в службе по связям с общественностью ООО «Газпром добыча Уренгой».
Новоуренгойское театральное объединение «Северная сцена» покажет спектакль для детей «Высоко в небе», взрослые зрители увидят новую интерпретацию пьесы Николая Гоголя «Женитьба» - постановку «Игры Подколесина».
Спектакли фестиваля будут оцениваться традиционно: со стороны зрителей - компетентным детским жюри, с профессиональной точки зрения - коллегами и известными театральными критиками. Наряду с профессиональными коллективами на фестивале свое творчество продемонстрируют новоуренгойские театр-студия «Глобус» и театральная студия «Лимпопо».
В рамках фестиваля предусмотрено проведение пресс-конференции, театральных капустников, мастер-классов по сценическому искусству, круглого стола по обсуждению спектаклей, театральной викторины для юных зрителей, творческих лабораторий и международного информ-клуб. Участники фестиваля также совершат экскурсию на Полярный круг, встретятся с главой города Новый Уренгой, побывают на Празднике народов Севера.