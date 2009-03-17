Тюменская молодежь Тюмени найдет нестандартные пути выхода из кризиса

Тюменское отделение Российской Ассоциации студентов по связям с общественностью проводит I всероссийский фестиваль креативных идей «ПРизвание» для творческой молодежи, который пройдёт с 10 по 12 апреля в Тюмени.

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