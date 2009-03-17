Тюменская молодежь Тюмени найдет нестандартные пути выхода из кризиса

Мероприятие имеет социально-значимую роль. В ходе фестиваля участники найдут нестандартные пути выхода из современного кризиса.
Программа фестиваля насыщенна, включает мастер-классы известных в регионе журналистов и специалистов по связям с общественностью, тренинги, которые пройдут в рекламных и PR – агентствах города, тюменских СМИ.
Кроме того, в рамках Фестиваля состоится церемония награждения победителей регионального тура X Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Тогда же участники смогут увидеть презентации работ победителей.
Мероприятие рассчитано на активных студентов Уральского федерального округа и других Регионов России. По словам Надежды Меняйловой, руководителя ТП РАССО, «Фестиваль станет ежегодным и будет направлен на развитие навыков творческого мышления».
Инициаторами и организаторами I Всероссийского фестиваля креативных идей «ПРизвание» выступили кафедра социальных технологий Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменское отделение Российской Ассоциации студентов по связям с общественностью «Призвание».
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-906-824-19-17.