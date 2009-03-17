Средняя по России цена бензина снизилась до 18,3 рубля за литр

Удешевление бензина было зафиксировано в 50 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Новосибирске – на 6%, где цены на бензин марки А-76 (Аи-80 и т. д.) снизились на 6,7%. В 31 центре субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано увеличение средних цен на бензин на 0,3% и 0,1% соответственно в Махачкале и Якутске.