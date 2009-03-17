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Средняя по России цена бензина снизилась до 18,3 рубля за литр

17 марта 2009, 13:25
Потребительские цены на автобензин в среднем по России в период с 2 по 8 марта 2009 г. снизились на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на 10 марта составили 18,29 руб./л, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

При этом бензин марки А-76 подешевел на 0,9% – до 16,19 руб./л, марки Аи-92 – на 0,9% – до 18,59 руб./л, марки Аи-95 – на 1,9% – до 21,08 руб./л. Цена на дизельное топливо снизилась на 1,3% – до 19,66 руб./л.

Удешевление бензина было зафиксировано в 50 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Новосибирске – на 6%, где цены на бензин марки А-76 (Аи-80 и т. д.) снизились на 6,7%. В 31 центре субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано увеличение средних цен на бензин на 0,3% и 0,1% соответственно в Махачкале и Якутске.

В Москве и Санкт-Петербурге автомобильный бензин в среднем за неделю подешевел на 0,8% и 0,2% – до 18,61 руб./л и 18,24 руб./л соответственно.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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