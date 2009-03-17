Сеть социальных контактов поможет вернуть семейное счастье тюменским парам

Технология «Сеть социальных контактов» внедряется в Тюменской области с октября 2008 года. Сетевая работа – это эффективный способ восстановления адаптационного потенциала семьи и детей, мобилизации их внутренних и внешних ресурсов. Основным инструментом технологии является организация сетевых встреч, на которых близкие люди, их ближайшее окружение и компетентные специалисты (социальные работники, специалисты по социальной работе, участковые специалисты, социальные педагоги, психологи) помогают семье определить ключевые проблемы, наметить план их решения.