Сеть социальных контактов поможет вернуть семейное счастье тюменским парам

Стажировка проводится в рамках реализации технологии «Организация социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием метода взаимодействия с сетью социальных контактов» и направлена на повышение эффективности применения данного метода в практической деятельности специалистов, работающих с семьей.
Технология «Сеть социальных контактов» внедряется в Тюменской области с октября 2008 года. Сетевая работа – это эффективный способ восстановления адаптационного потенциала семьи и детей, мобилизации их внутренних и внешних ресурсов. Основным инструментом технологии является организация сетевых встреч, на которых близкие люди, их ближайшее окружение и компетентные специалисты (социальные работники, специалисты по социальной работе, участковые специалисты, социальные педагоги, психологи) помогают семье определить ключевые проблемы, наметить план их решения.
Примечательно, что стажерскую площадку 18-20 марта «Инновационные технологии социальной работы с семьей и детьми: работа с сетью социальных контактов» проводят специалисты учреждений отрасли «Социальная политика» Тюменской области, которые в 2008 году прошли обучение по данной технологии в г. Москве.
Полученные на стажировке знания специалисты учреждений социального обслуживания населения будут применять в работе с семьями и детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, а также при восстановлении отношений между детьми, родителями и другими родственниками.