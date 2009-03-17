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Сеть социальных контактов поможет вернуть семейное счастье тюменским парам

17 марта 2009, 12:49
18 – 20 марта с 10.00 на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования и развития социальных технологий «Семья» (г.Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 14А) будет работать областная стажерская площадка на тему: «Инновационные технологии социальной работы с семьей и детьми: работа с сетью социальных контактов».
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Тюмень

Стажировка проводится в рамках реализации технологии «Организация социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием метода взаимодействия с сетью социальных контактов» и направлена на повышение эффективности применения данного метода в практической деятельности специалистов, работающих с семьей.

Технология «Сеть социальных контактов» внедряется в Тюменской области с октября 2008 года. Сетевая работа – это эффективный способ восстановления адаптационного потенциала семьи и детей, мобилизации их внутренних и внешних ресурсов. Основным инструментом технологии является организация сетевых встреч, на которых близкие люди, их ближайшее окружение и компетентные специалисты (социальные работники, специалисты по социальной работе, участковые специалисты, социальные педагоги, психологи) помогают семье определить ключевые проблемы, наметить план их решения.

Примечательно, что стажерскую площадку 18-20 марта «Инновационные технологии социальной работы с семьей и детьми: работа с сетью социальных контактов» проводят специалисты учреждений отрасли «Социальная политика» Тюменской области, которые в 2008 году прошли обучение по данной технологии в г. Москве.

Полученные на стажировке знания специалисты учреждений социального обслуживания населения будут применять в работе с семьями и детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, а также при восстановлении отношений между детьми, родителями и другими родственниками.

#Новости#Семейный вопрос#Тюмень#Ксения#Общество
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