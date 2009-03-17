Рейтинг нелепых краж: ящик пива, монитор из банка и рекламный щит

В Кирове 39-летний мужчина стащил рекламный щит. 12 марта около 16:00 грузчик одной из кировских баз возвращался с работы. Проходя мимо магазина в районе автовокзала, прихватил с собой рекламный штендер, стоящий на улице рядом с обувным бутиком. Затем мужчина со своей добычей направился в сторону железнодорожного вокзала. Правда, далеко уйти ему не удалось: сотрудники магазина быстро обнаружили пропажу и обратились в милицию. Грузчика с щитом тут же задержали. В отделении милиции, куда подозреваемый был доставлен, он объяснил, что нес штендер знакомому, который пообещал за него 50 рублей. Хотя реальная стоимость такого вида рекламы, по словам владельца магазина, составляет 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.