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Рейтинг нелепых краж: ящик пива, монитор из банка и рекламный щит

17 марта 2009, 18:25
Рейтинг нелепых краж, которые были совершены за прошедшую неделю.

1-е место

В Кирове 39-летний мужчина стащил рекламный щит. 12 марта около 16:00 грузчик одной из кировских баз возвращался с работы. Проходя мимо магазина в районе автовокзала, прихватил с собой рекламный штендер, стоящий на улице рядом с обувным бутиком. Затем мужчина со своей добычей направился в сторону железнодорожного вокзала. Правда, далеко уйти ему не удалось: сотрудники магазина быстро обнаружили пропажу и обратились в милицию. Грузчика с щитом тут же задержали. В отделении милиции, куда подозреваемый был доставлен, он объяснил, что нес штендер знакомому, который пообещал за него 50 рублей. Хотя реальная стоимость такого вида рекламы, по словам владельца магазина, составляет 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Кстати, после этого происшествия предприниматель решил оборудовать щит цепочкой.

2-е место

27-летняя жительница Волгограда украла монитор из банка. Как сообщает сайт «Родной город – Волгоград», пока девушке оформляли кредит, она отсоединила часть компьютера и положила в пакет.

Как рассказал руководитель пресс-службы вневедомственной охраны при ГУВД Волгоградской области Олег Журавлев, «предприимчивую» девушку задержали на месте - охранник банка увидел подозрительный пакет и вызвал вневедомственную охрану. Общая стоимость украденного составила 6500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока жительницу Волгограда отпустили под подписку, так как у нее двое детей, один из них еще грудной.

3-е место

Курьезный грабеж был совершен и в Первомайском районе Новосибирска в минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области, около 11 часов утра на улице Шмидта к торговой точке подъехал автомобиль одной из новосибирских фирм и водитель с экспедитором начали выгружать пиво. В это время по улице проходили два молодых человека, которые, улучив момент, неожиданно схватили ящик пенного напитка и бросились бежать. Работники фирмы стали их догонять, однако грабители успели скрыться в подъезде, куда через минуту попали и преследователи.

«Чтобы узнать, в какую именно квартиру вошли злоумышленники, мужчины стали прислушиваться, проходя по этажам, и вскоре услышали за одной из дверей знакомый звон бутылок. Потерпевшим оставалось только вызвать милицию, что они и сделали», — говорится в сообщении пресс-службы ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», пиво возвращено владельцу, добавляют в управлении.

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