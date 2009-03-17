Предан суду тюменец, грабивший банкоматы с помощью телефонных карт

Прокуратурой Ленинского округа Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего Марина Штефанко, обвиняемого в краже, совершенной в крупном размере.
По версии следствия, он в период с 18 января по 22 февраля 2008 года в банкоматах ОАО «Запсибкомбанк» с помощью фальшивых карт похитил 265 тысяч 800 рублей.
В распоряжении Марина Штефанко оказалось несколько телефонных карт иностранного производства, на которые были скопированы магнитные полосы настоящих банковских карт, используемых по международной системе платежа «Visa». Указанные магнитные полосы содержали информацию о расчетных счетах, открытых в американском или английском банках. Располагая сведениями о пин-кодах доступа к расчетным счетам банковских карт, он практически ежедневно стал снимать в банкоматах ОАО «Запсибкомбанк» денежные средства.
Вскоре одна из поддельных карт была изъята сотрудником банка в банкомате. При ее проверке установили, что она поддельная. ОАО «Запсибкомбанк» начал отслеживать операции, совершаемые с использованием карт английских или американских банков. Выяснилось, что денежные средства по фальшивым банковским картам снимаются в четырех банкоматах одним и тем же молодым человеком. Это зафиксировали видеокамеры. Для изобличения афериста сотрудники ГУВД по Тюменской области и службы безопасности банка организовали засаду у одного из банкоматов. 22 февраля Штефанко был задержан оперативниками с поличным сразу же после незаконного снятия денег в банкомате.
Марину Штефанко предъявлено обвинение по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает прокуратура области.
После утверждения прокуратурой округа обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.