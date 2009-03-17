Предан суду тюменец, грабивший банкоматы с помощью телефонных карт

Вскоре одна из поддельных карт была изъята сотрудником банка в банкомате. При ее проверке установили, что она поддельная. ОАО «Запсибкомбанк» начал отслеживать операции, совершаемые с использованием карт английских или американских банков. Выяснилось, что денежные средства по фальшивым банковским картам снимаются в четырех банкоматах одним и тем же молодым человеком. Это зафиксировали видеокамеры. Для изобличения афериста сотрудники ГУВД по Тюменской области и службы безопасности банка организовали засаду у одного из банкоматов. 22 февраля Штефанко был задержан оперативниками с поличным сразу же после незаконного снятия денег в банкомате.