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Полисы ОСАГО подорожают через неделю

17 марта 2009, 13:53
Новые коэффициенты по ОСАГО, которые были утверждены правительством несколько дней назад, вступят в силу на следующей неделе.

Во вторник "Российская газета" опубликовала постановление правительства РФ N 225 о внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Напомним, что правительство увеличило территориальные коэффициенты для некоторых убыточных регионов России - с 0,5 до 0,6-0,85. Кроме того, через несколько дней страховка подорожает примерно на треть для молодых водителей (в возрасте до 22 лет) и для водителей с малым стажем (до трех лет). Увеличились также коэффициенты для маломощных машин (до 70 лошадиных сил), а для машин с двигателями мощнее 100 лошадиных сил страховка, наоборот, подешевела.

Это означает, что если раньше водитель в возрасте до 22 лет и со стажем вождения меньше трех лет, проживающий в Москве, платил за полис ОСАГО 3,5 тысячи рублей, то после вступления в силу новых коэффициентов стоимость страховки для него увеличится до шести тысяч рублей. А если он проживает в Архангельске, то стоимость полиса ОСАГО для него вырастет в 2,5 раза - 900 до 2500 рублей.

Кроме того, на прошлой неделе Российский союз автостраховщиков обратился к Минфину РФ с предложением повысить базовый тариф ОСАГО. Конкретные цифры пока не называются, однако, по словам вице-президента РСА Андрей Батуркин, речь может идти о 25-процентном увеличении базовой ставки.

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