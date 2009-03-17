Полисы ОСАГО подорожают через неделю

Во вторник "Российская газета" опубликовала постановление правительства РФ N 225 о внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
Напомним, что правительство увеличило территориальные коэффициенты для некоторых убыточных регионов России - с 0,5 до 0,6-0,85. Кроме того, через несколько дней страховка подорожает примерно на треть для молодых водителей (в возрасте до 22 лет) и для водителей с малым стажем (до трех лет). Увеличились также коэффициенты для маломощных машин (до 70 лошадиных сил), а для машин с двигателями мощнее 100 лошадиных сил страховка, наоборот, подешевела.
Это означает, что если раньше водитель в возрасте до 22 лет и со стажем вождения меньше трех лет, проживающий в Москве, платил за полис ОСАГО 3,5 тысячи рублей, то после вступления в силу новых коэффициентов стоимость страховки для него увеличится до шести тысяч рублей. А если он проживает в Архангельске, то стоимость полиса ОСАГО для него вырастет в 2,5 раза - 900 до 2500 рублей.
Кроме того, на прошлой неделе Российский союз автостраховщиков обратился к Минфину РФ с предложением повысить базовый тариф ОСАГО. Конкретные цифры пока не называются, однако, по словам вице-президента РСА Андрей Батуркин, речь может идти о 25-процентном увеличении базовой ставки.