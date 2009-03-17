Полисы ОСАГО подорожают через неделю

Это означает, что если раньше водитель в возрасте до 22 лет и со стажем вождения меньше трех лет, проживающий в Москве, платил за полис ОСАГО 3,5 тысячи рублей, то после вступления в силу новых коэффициентов стоимость страховки для него увеличится до шести тысяч рублей. А если он проживает в Архангельске, то стоимость полиса ОСАГО для него вырастет в 2,5 раза - 900 до 2500 рублей.