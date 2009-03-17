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Победа за «Нашим Городом» !

17 марта 2009, 15:23
16 марта Управление по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени подвели итоги конкурса на лучшее освещение работы Управления среди средств массовой информации города Тюмени за 2008 год. Победителем стал интернет-портал Nashgorod.ru.

16 марта Управление по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени подвели итоги конкурса на лучшее освещение работы Управления среди средств массовой информации города Тюмени за 2008 год. Победителем стал интернет-портал Nashgorod.ru.

Напомним, что конкурс был объявлен в августе 2008 года и завершился в декабре 2008 года. В качестве участников заявки подали более десяти печатных и электронных средств массовой информации города.

Жюри определило, что победа присуждается интернет – порталу Nashgorod.ru за самое лучшее, качественное, оперативное и эффективное освещение работы Управления по спорту и молодежной политике. Издание получает диплом победителя и наградную сувенирную продукцию с символикой конкурса!

Также специальный диплом за оперативность освещения мероприятий Управления получил медиахолдинг «Радио Западной Сибири».

Мероприятие проводилось Управлением по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

#Новости#СМИ#Конкурсы#Ксения#Общество
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