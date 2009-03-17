Мозг начинает «отключаться» в 27 лет

По данным ученых, активность головного мозга человека, достигающая своего пика к 22 годам, в 27 начинает понемногу идти на спад.
В исследовании приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Его результаты были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.
Для оценки умственных способностей испытуемым предлагалось решать задачи, учить наизусть фрагменты текста и подробно пересказывать услышанные истории, а также запоминать и воспроизводить последовательности букв и символов. В девяти из 12 тестов средний возраст участников эксперимента, показавших лучшие результаты, составил 22 года.
Первые признаки некоторого спада мозговой активности, в том числе снижение скорости мышления, способностей к анализу и проблемы с пространственным ориентированием, начинают проявляться уже в 27 лет.
В то же время, как показывают результаты эксперимента, память остается на прежнем уровне в среднем до 37 лет, а тесты, которые проверяют способность накапливать информацию (например, на словарный запас или общую эрудицию), напротив, лучше удавались людям более старшего возраста, вплоть до достижения участниками 60 лет, передает ВВС.