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Мозг начинает «отключаться» в 27 лет

17 марта 2009, 09:44
Ближе к 30 годам способность к рассуждению, скорость мыслительных процессов и пространственное мышление начинают ухудшаться. Такую версию выдвинули американские ученые после семилетнего исследования.

По данным ученых, активность головного мозга человека, достигающая своего пика к 22 годам, в 27 начинает понемногу идти на спад.

В исследовании приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Его результаты были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.

Для оценки умственных способностей испытуемым предлагалось решать задачи, учить наизусть фрагменты текста и подробно пересказывать услышанные истории, а также запоминать и воспроизводить последовательности букв и символов. В девяти из 12 тестов средний возраст участников эксперимента, показавших лучшие результаты, составил 22 года.

Первые признаки некоторого спада мозговой активности, в том числе снижение скорости мышления, способностей к анализу и проблемы с пространственным ориентированием, начинают проявляться уже в 27 лет.

В то же время, как показывают результаты эксперимента, память остается на прежнем уровне в среднем до 37 лет, а тесты, которые проверяют способность накапливать информацию (например, на словарный запас или общую эрудицию), напротив, лучше удавались людям более старшего возраста, вплоть до достижения участниками 60 лет, передает ВВС.

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