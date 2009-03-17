Мозг начинает «отключаться» в 27 лет

В то же время, как показывают результаты эксперимента, память остается на прежнем уровне в среднем до 37 лет, а тесты, которые проверяют способность накапливать информацию (например, на словарный запас или общую эрудицию), напротив, лучше удавались людям более старшего возраста, вплоть до достижения участниками 60 лет, передает ВВС.