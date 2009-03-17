Лариса Долина: Джаз - это в первую очередь импровизация

Даже если кто-то из зрителей уже слышал программу «Карнавал джаза II «No comments», все равно этот тюменский концерт, по мнению певицы, уникальный, как и каждый последующий.
Кстати, не так уж многие могли успеть познакомиться с этой программой. В нее вошли произведения из первого американского альбома «Holliwood Mood», который Лариса Долина совместно с Джорджем Дюком записала в Лос-Анджелесе лишь год назад, и он недавно поступил в свободную продажу.
– У нас, конечно, есть программа, но, ни я, ни Игорь не знаем, что это будет за концерт – на самом деле он будет единственным в своем роде. Завтра в другом городе будет уже совершенно другой концерт, – пообещала Лариса. И сдержала слово.
Во всяком случае, импровизацией порадовала. Под аккомпанемент саксофона Бутмана выдала джазовую интерпретацию целого микса популярных мелодий.
– Долина перепела Каролин Дерой, а Бутман переиграл оркестр Гленна Миллера, - зрители в своих оценках были почти единодушны. Тюменцам представилась уникальная возможность в течение 10 дней побывать на концертах двух знаменитых джазовых коллективов и сравнить. Случайно или нет, но по составу европейский оркестр и российский биг-бэнд почти идентичны. Шестнадцать музыкантов, играющих на духовых инструментах, по одному – на ударных, контрабасе и рояле. Разница лишь в том, что руководитель оркестра Гленна Миллера играет на рояле и поет, а Игорь Бутман солирует на саксофоне и трубе. Именно яркого солиста европейскому оркестру и не хватает. Бутман же подтвердил мнение о нем, как об одном из лучших джаз-мэнов мира. Да и каждый из музыкантов биг-бэнда, когда ему предоставлялась возможность, демонстрировал виртуозное владение инструментов. Что уж говорить о Долиной! Как джазовая певица она заявила о себе еще 20 лет назад, снявшись в фильме «Мы из джаза». Все последующие годы оттачивала мастерство, гастролируя по всему миру с концертами – пусть в ее репертуаре были в основном популярные песни, но их нельзя назвать «легкими» и поставить в один ряд с «попсой», которую штампуют «Фабрики звезд». Песни Долиной – всегда со смыслом, хорошей мелодией, каждую из них артистке удается превратить в мини-спектакль. И в мартовский вечер на сцене тюменской филармонии она предстала во всем блеске – профессиональной певицы, актрисы и просто шикарной женщины.
Впервые с проектом «Карнавал джаза» Долина и Бутман выступили в Москве, в концертном зале Россия еще в 2002 году. Позже с этой программой они объехали много городов России, СНГ, выступали в США, Германии, Израиле. В июне 2004 года Игорь Бутман стал лауреатом Государственной Премии России в области литературы и искусства. А в 2005 народная артистка России Лариса Долина была награждена Орденом Почета. В этом же году в своем юбилейном концерте Долина осуществила свою давнюю мечту – спела дуэтом с мировыми звездами джаза Элом Джерро и Джорджем Дюком. Через месяц Дюк предложил ей записать совместный альбом. Над его записью, говорит певица, они работали год в лучших студиях Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Что же касается Игоря Бутмана – его имя давно известно тюменским ценителям джаза. А в России он был известен еще во времена СССР – уже тогда считался лучшим тенор-саксофонистом страны. В 26 лет, когда приехал в США, там у него он уже был свой фан-клуб. Биг-бэнд Игоря Бутмана был создан в 1999 году – в него были приглашены лучшие джазовые музыканты России. А уже в июне 2000 года Бутман играл для президента России Владимира Путина и президента США Билла Клинтона. Кстати, по словам Клинтона в его книге «Моя жизнь», Игорь Бутман – «любимый из ныне живущих джазовых тенор-саксофонистов» американского экс-президента.
После записи первого американского альбома Ларисы Долиной, они с Бутманом решили осуществить новый совместный проект – «Карнавал джаза II. No commets». В программу вошло несколько композиций из нового альбома Долиной, в том числе «I get the blues» Джорджа Дюка.
Концерт в Тюмени начался с исполнения биг-бэндом музыки Луи Амстронга. Затем прозвучали композиции Мишеля Леграна и целая ретроспектива мировых джазовых хитов от «Кабарэ» до «Нью-Йорк – Нью-Йорк».