Лариса Долина: Джаз - это в первую очередь импровизация

– Долина перепела Каролин Дерой, а Бутман переиграл оркестр Гленна Миллера, - зрители в своих оценках были почти единодушны. Тюменцам представилась уникальная возможность в течение 10 дней побывать на концертах двух знаменитых джазовых коллективов и сравнить. Случайно или нет, но по составу европейский оркестр и российский биг-бэнд почти идентичны. Шестнадцать музыкантов, играющих на духовых инструментах, по одному – на ударных, контрабасе и рояле. Разница лишь в том, что руководитель оркестра Гленна Миллера играет на рояле и поет, а Игорь Бутман солирует на саксофоне и трубе. Именно яркого солиста европейскому оркестру и не хватает. Бутман же подтвердил мнение о нем, как об одном из лучших джаз-мэнов мира. Да и каждый из музыкантов биг-бэнда, когда ему предоставлялась возможность, демонстрировал виртуозное владение инструментов. Что уж говорить о Долиной! Как джазовая певица она заявила о себе еще 20 лет назад, снявшись в фильме «Мы из джаза». Все последующие годы оттачивала мастерство, гастролируя по всему миру с концертами – пусть в ее репертуаре были в основном популярные песни, но их нельзя назвать «легкими» и поставить в один ряд с «попсой», которую штампуют «Фабрики звезд». Песни Долиной – всегда со смыслом, хорошей мелодией, каждую из них артистке удается превратить в мини-спектакль. И в мартовский вечер на сцене тюменской филармонии она предстала во всем блеске – профессиональной певицы, актрисы и просто шикарной женщины.