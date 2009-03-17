Концепция закона об интернете превратилась в законопроект

Если законопроект будет одобрен, его внесут в Госдуму в осеннюю сессию 2009 года. Стоит отметить, что это не первая попытка регулирования отношений в Сети со стороны российских законодателей. Самой успешной из них до сих пор является четвертая часть Гражданского кодекса, содержащая нормы для многих из необходимых отношений.