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Концепция закона об интернете превратилась в законопроект

17 марта 2009, 13:51
Депутаты 9 апреля на заседании межфракционной рабочей группы представят законопроект о правовом регулировании общественных отношений в интернете, пишет "Газета" (GZT.RU).

Документ, который пока носит рамочный характер, определяет термины "глобальная компьютерная сеть интернет", "информационная сеть", "электронная экономическая и электронная коммерческая деятельность".

Законопроект, в частности, регулирует отношения собственника и пользователя интернет-ресурса. Одним из новшеств законопроекта является норма, согласно которой подсудность правонарушения в компьютерной сети определяется по физическому нахождению потерпевшего, а не правонарушителя.

Разработкой концепции данного документа занималась группа экспертов под руководством Астамура Тедеева, главы Международного исследовательского института. О соответствующей инициативе "Единой России" по созданию такого документа стало известно в октябре 2008 года. Вместе с киберзаконом предполагалось провести техническую чистку закона о СМИ, уточнив некоторые формулировки.

Если законопроект будет одобрен, его внесут в Госдуму в осеннюю сессию 2009 года. Стоит отметить, что это не первая попытка регулирования отношений в Сети со стороны российских законодателей. Самой успешной из них до сих пор является четвертая часть Гражданского кодекса, содержащая нормы для многих из необходимых отношений.

#Новости#Россия#Законодательство#Интернет#Таня#Общество
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