Концепция закона об интернете превратилась в законопроект

Документ, который пока носит рамочный характер, определяет термины "глобальная компьютерная сеть интернет", "информационная сеть", "электронная экономическая и электронная коммерческая деятельность".
Законопроект, в частности, регулирует отношения собственника и пользователя интернет-ресурса. Одним из новшеств законопроекта является норма, согласно которой подсудность правонарушения в компьютерной сети определяется по физическому нахождению потерпевшего, а не правонарушителя.
Разработкой концепции данного документа занималась группа экспертов под руководством Астамура Тедеева, главы Международного исследовательского института. О соответствующей инициативе "Единой России" по созданию такого документа стало известно в октябре 2008 года. Вместе с киберзаконом предполагалось провести техническую чистку закона о СМИ, уточнив некоторые формулировки.
Если законопроект будет одобрен, его внесут в Госдуму в осеннюю сессию 2009 года. Стоит отметить, что это не первая попытка регулирования отношений в Сети со стороны российских законодателей. Самой успешной из них до сих пор является четвертая часть Гражданского кодекса, содержащая нормы для многих из необходимых отношений.