ГИБДД вводит видеофиксацию у светофоров

Приборы видеофиксации были установлены в июле 2008 года на постах ДПС первоначально в трех регионах России. По данным ГАИ на начало этого года, средства видеофиксации были установлены уже в 17 регионах - в общей сложности около 650 устройств. По словам Кузина, с момента установки видеокомплексов ГИБДД зафиксировало более 500 тысяч административных правонарушений - это превышение скоростного режима, поскольку именно этот вид нарушений ПДД прежде всего фиксируют видеосредства.