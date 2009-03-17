ГИБДД вводит видеофиксацию у светофоров

Приборы видеофиксации были установлены в июле 2008 года на постах ДПС первоначально в трех регионах России. По данным ГАИ на начало этого года, средства видеофиксации были установлены уже в 17 регионах - в общей сложности около 650 устройств. По словам Кузина, с момента установки видеокомплексов ГИБДД зафиксировало более 500 тысяч административных правонарушений - это превышение скоростного режима, поскольку именно этот вид нарушений ПДД прежде всего фиксируют видеосредства.
«Однако в текущем году мы намерены начать использовать приборы, которые позволяют фиксировать такие правонарушения, как нарушение правил проезда железнодорожного переезда или проезд на запрещающий сигнал светофора», - отметил Кузин, выступая на «круглом столе» в Госдуме.
Проезд на красный свет светофора, согласно ПДД, сам по себе предусматривает штраф в размере 700 рублей. Неправильное же поведение водителя во время проезда железнодорожного переезда может повлечь за собой более