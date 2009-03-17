nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД вводит видеофиксацию у светофоров

17 марта 2009, 19:09
ГИБДД России начнет в 2009 году выявлять с помощью средств видеофиксации водителей, нарушающих правила на железнодорожных переездах и игнорирующих запрещающий (красный) сигнал светофора, сообщил во вторник замначальника департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД России Владимир Кузин.

Приборы видеофиксации были установлены в июле 2008 года на постах ДПС первоначально в трех регионах России. По данным ГАИ на начало этого года, средства видеофиксации были установлены уже в 17 регионах - в общей сложности около 650 устройств. По словам Кузина, с момента установки видеокомплексов ГИБДД зафиксировало более 500 тысяч административных правонарушений - это превышение скоростного режима, поскольку именно этот вид нарушений ПДД прежде всего фиксируют видеосредства.

«Однако в текущем году мы намерены начать использовать приборы, которые позволяют фиксировать такие правонарушения, как нарушение правил проезда железнодорожного переезда или проезд на запрещающий сигнал светофора», - отметил Кузин, выступая на «круглом столе» в Госдуме.

Проезд на красный свет светофора, согласно ПДД, сам по себе предусматривает штраф в размере 700 рублей. Неправильное же поведение водителя во время проезда железнодорожного переезда может повлечь за собой более

#Новости#Россия#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25