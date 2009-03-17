«Добрая дорога детства» - для тюменских школьников

Свои работы они представили на областной конкурс «Добрая дорога детства», направленный на привлечение внимания общественности к проблеме формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах и пропаганду правил дорожного движения среди подрастающего поколения.
Участие в конкурсе принимали школьники 5-9 классов. Более 280 сочинений было прислано организаторам конкурса - Управлению ГИБДД ГУВД по Тюменской области и департаменту образования и науки. Ребята поделились своими мыслями, предложениями и мечтами, написав творческие работы по предложенным темам:
«Правила дорожного движения – правила о том, как долго жить»;
«Водитель! Мы тоже хотим стать взрослыми!»;
«ЮИД – это здорово!»;
«Если бы я был начальником ГИБДД».
Наибольшую активность в конкурсе сочинений проявили ученики г. Ишима, Тобольска, Тюменского и Упоровского районов. Жюри оценивало творческие работы по разным критериям: актуальность предложенного материала, информационная насыщенность, выдержанность стиля, доступность, образность, оригинальность и корректность подачи.
Лучшими признаны 16 сочинений школьников разных возрастных категорий, все победители награждены дипломами и подарками, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.