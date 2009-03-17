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«Добрая дорога детства» - для тюменских школьников

17 марта 2009, 10:09
О проблемах, связанных с безопасностью детей на дорогах, писали сочинения школьники Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Свои работы они представили на областной конкурс «Добрая дорога детства», направленный на привлечение внимания общественности к проблеме формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах и пропаганду правил дорожного движения среди подрастающего поколения.

Участие в конкурсе принимали школьники 5-9 классов. Более 280 сочинений было прислано организаторам конкурса - Управлению ГИБДД ГУВД по Тюменской области и департаменту образования и науки. Ребята поделились своими мыслями, предложениями и мечтами, написав творческие работы по предложенным темам:

«Правила дорожного движения – правила о том, как долго жить»;

«Водитель! Мы тоже хотим стать взрослыми!»;

«ЮИД – это здорово!»;

«Если бы я был начальником ГИБДД».

Наибольшую активность в конкурсе сочинений проявили ученики г. Ишима, Тобольска, Тюменского и Упоровского районов. Жюри оценивало творческие работы по разным критериям: актуальность предложенного материала, информационная насыщенность, выдержанность стиля, доступность, образность, оригинальность и корректность подачи.

Лучшими признаны 16 сочинений школьников разных возрастных категорий, все победители награждены дипломами и подарками, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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