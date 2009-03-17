Dell представил свой самый тонкий ноутбук

Основным конкурентом Dell Adamo является ультратонкий ноутбук Apple MacBook Air. Новая версия этого лэптопа с 13-дюймовым экраном была представлена в середине октября прошлого года. Максимальная толщина корпуса MacBook Air - 19,4 миллиметра. В зависимости от комплектации, этот ноутбук стоит 1799 или 2499 долларов.