Dell представил свой самый тонкий ноутбук

Диагональ экрана ноутбука Dell Adamo равняется 13,4 дюйма. Вес компьютера - 1,8 килограмма. Его минимальная розничная цена составит 1999 долларов.
В базовой комплектации в Dell Adamo установлен процессор Intel Core 2 Duo, работающий на частоте 1,2 гигагерца. Емкость SSD-накопителя лэптопа составляет 128 гигабайт, объем оперативной памяти - два гигабайта.
Ноутбук Dell Adamo за 2699 долларов оснащен 1,4-гигагерцевым процессором Intel Core 2 Duo и четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Все версии Adamo оснащаются портом Ethernet, модулями Wi-Fi и Bluetooth. По данным производителя, время автономной работы компьютера составляет около пяти часов.
Встроенного оптического привода у Dell Adamo нет. В качестве опции в комплект поставки ноутбука может быть включен внешний привод DVD или Blu-ray.
Dell намерена сделать из Adamo новый бренд, под которым будут выпускаться продукты сегмента luxury. Для поддержки Adamo компания создала специальный сайт.
Основным конкурентом Dell Adamo является ультратонкий ноутбук Apple MacBook Air. Новая версия этого лэптопа с 13-дюймовым экраном была представлена в середине октября прошлого года. Максимальная толщина корпуса MacBook Air - 19,4 миллиметра. В зависимости от комплектации, этот ноутбук стоит 1799 или 2499 долларов.