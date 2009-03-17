Археологи нашли гигантскую доисторическую рептилию

Археологи утверждают, что возраст находки, обнаруженной на одном из островов норвежского полярного архипелага Свалбард, не менее 150 миллионов лет.
С научной точки зрения, обнаруженная гигантская рептилия могла являться предком двух известных морских рептилий - плезиозавра и ихтиозавра, однако обнаруженные останки свидетельствуют о существенно большем размере существа.
Специалисты полагают, что обнаруженный доисторический гигант находился на вершине морской пищевой цепочки. Также специалисты уверены, что обитал гигант в преимущественно холодных водах, а жить предпочитал на глубине.
Йорн Харальд Харум, руководитель исследования и специалист музея истории природы при Университете Осло говорит, что он никак не ожидал обнаружить настолько хорошо сохранившиеся останки, расположенные в зоне вечной мерзлоты.
Археологи поясняют, что данный гигант по строению своего скелета очень похож на ихтиозавров, а ихтиозавры в свою очередь, напоминают дельфинов, только первые использовали боковые плавники для перемещения в воде. Другое известное существо, находящееся в родстве с находкой, - это плезиозавры. Плезиозавры по своему внешнему виду напоминают мифическое Лохнесское чудовище. Плезиозавры использовали две пары мощных плавников и существовали в двух разновидностях - одни были с довольно длинной шеей и небольшой головой, другие имели черепную коробку чуть больших размеров, однако шея у этой разновидности была существенно короче. Существа с короткой шеей были более распространены и чаще назывались плезиозаврами.
Именно к отряду плезиозавров археологи и относят свою последнюю находку.
Габариты существа впечатляют - более 10 метров в длину, к тому же монстр был хищником и, судя по останкам его черепа, некоторые его зубы достигали 25-30 сантиметров в длину. На сегодня специалисты еще не полностью извлекли доисторическое животное из под земли, по их словам, пока извлечено чуть более 3 метров. Работы продвигаются довольно медленно, так как велика вероятность разрушения или повреждения костей.
"Удивительно то, что мы получили практически целый неповрежденный скелет существа. На сегодня нет ни одного скелета динозавра, который бы сохранился полностью. То, что обнаружили мы - это не просто единичные кости, расположенные в земле рядом с друг другом, а цельный остов", - говорит доктор Харум.
Исследователи полагают, что сохраниться настолько хорошо скелет смог благодаря уникальному химическому составу почвы полярного архипелага, а также потому что останки пролежали в зоне мерзлоты.