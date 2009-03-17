Археологи нашли гигантскую доисторическую рептилию

Археологи поясняют, что данный гигант по строению своего скелета очень похож на ихтиозавров, а ихтиозавры в свою очередь, напоминают дельфинов, только первые использовали боковые плавники для перемещения в воде. Другое известное существо, находящееся в родстве с находкой, - это плезиозавры. Плезиозавры по своему внешнему виду напоминают мифическое Лохнесское чудовище. Плезиозавры использовали две пары мощных плавников и существовали в двух разновидностях - одни были с довольно длинной шеей и небольшой головой, другие имели черепную коробку чуть больших размеров, однако шея у этой разновидности была существенно короче. Существа с короткой шеей были более распространены и чаще назывались плезиозаврами.