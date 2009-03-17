39-летний тоболяк убил капитана теплохода

Об Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено следствием, около двух лет назад ранее судимый за незаконный оборот оружия и наркотических средств Курёхин приехал из г. Кемерово, снял квартиру и стал проживать в Тобольске.
За это время Курёхин, имевший высшее экономическое образование познакомился с соседями, одним из которых являлся капитан грузового теплохода Обь-Иртышского речного пароходства. Вместе со своими вещами Курёхин привёз купленный им в Кемерово у неизвестного мужчины пистолет марки «ТТ».
Вечером 16 февраля 2009 года Курёхин решил перепрятать пистолет в более укромное место, для чего взял оружие и направился с ним к полуразрушенному цеху на окраине микрорайона Сумкино г. Тобольска.
Проходя мимо дома, где проживал капитан, злоумышленник увидел, что окно в его квартире открыто и решил зайти в гости. В доме между мужчинами началась ссора, в ходе которой Курёхин достал пистолет и выстрелил в грудь собеседнику. Затем злодей прошёл на кухню, взял нож и нанёс несколько ударов в грудь и живот мужчины, после чего добил потерпевшего ударом ножа в шею.
На следующий день Курёхин уехал из Тобольска в г. Кемерово, где решил скрыться от правоохранительных органов. Несмотря на это, благодаря настойчивости следователя и сотрудников межрайонного отделения оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Тюменской области, проведших большой объём следственно-оперативных мероприятий, личность подозреваемого была установлена.
14 марта текущего года Курёхин был доставлен в Тобольск, где по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе осмотра квартиры, которую снимал Курёхин, был обнаружен и изъят пистолет «ТТ», из которого, по версии следствия, и был произведён выстрел.
Расследование уголовного дела продолжается.