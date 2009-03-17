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39-летний тоболяк убил капитана теплохода

17 марта 2009, 10:50
Следственным отделом по Тобольску привлечён к уголовной ответственности 39-летний Максим Курёхин, обвиняемый в убийстве.

Об Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Как установлено следствием, около двух лет назад ранее судимый за незаконный оборот оружия и наркотических средств Курёхин приехал из г. Кемерово, снял квартиру и стал проживать в Тобольске.

За это время Курёхин, имевший высшее экономическое образование познакомился с соседями, одним из которых являлся капитан грузового теплохода Обь-Иртышского речного пароходства. Вместе со своими вещами Курёхин привёз купленный им в Кемерово у неизвестного мужчины пистолет марки «ТТ».

Вечером 16 февраля 2009 года Курёхин решил перепрятать пистолет в более укромное место, для чего взял оружие и направился с ним к полуразрушенному цеху на окраине микрорайона Сумкино г. Тобольска.

Проходя мимо дома, где проживал капитан, злоумышленник увидел, что окно в его квартире открыто и решил зайти в гости. В доме между мужчинами началась ссора, в ходе которой Курёхин достал пистолет и выстрелил в грудь собеседнику. Затем злодей прошёл на кухню, взял нож и нанёс несколько ударов в грудь и живот мужчины, после чего добил потерпевшего ударом ножа в шею.

На следующий день Курёхин уехал из Тобольска в г. Кемерово, где решил скрыться от правоохранительных органов. Несмотря на это, благодаря настойчивости следователя и сотрудников межрайонного отделения оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Тюменской области, проведших большой объём следственно-оперативных мероприятий, личность подозреваемого была установлена.

14 марта текущего года Курёхин был доставлен в Тобольск, где по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе осмотра квартиры, которую снимал Курёхин, был обнаружен и изъят пистолет «ТТ», из которого, по версии следствия, и был произведён выстрел.

Расследование уголовного дела продолжается.

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