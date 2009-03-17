39-летний тоболяк убил капитана теплохода

Проходя мимо дома, где проживал капитан, злоумышленник увидел, что окно в его квартире открыто и решил зайти в гости. В доме между мужчинами началась ссора, в ходе которой Курёхин достал пистолет и выстрелил в грудь собеседнику. Затем злодей прошёл на кухню, взял нож и нанёс несколько ударов в грудь и живот мужчины, после чего добил потерпевшего ударом ножа в шею.