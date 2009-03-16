В Москве начинается продажа билетов на "Евровидение"

Программа "Евровидения-2009" включает в себя 12 шоу, в том числе репетиции. Все они будут идти с "живым" звуком, сценическими и прочими спецэффектами. На каждом концерте организаторы ожидают около 20 тыс. зрителей.
Первые сообщения о продаже билетов появились на интернет-сайтах еще в середине февраля, но организаторы предупредили зрителей, что это фальшивки. Настоящие билеты имеют несколько степеней защиты, включая голограмму и штрих-код с информацией о времени, ряде и месте в зале. Их подлинность будут устанавливать электронные считывающие устройства на входе в "Олимпийский".
На финал конкурса, который состоится 16 мая, стоимость билетов будет наиболее высокой и составит от 1 до 30 тыс. рублей. Как отметил музыкальный продюсер конкурса Юрий Аксюта, билеты по самой высокой цене - это VIP-билеты, которых совсем немного. У их обладателей будет ряд преимуществ, например, специальная парковка для автомобиля и отдельный вход.
Стоимость билетов на полуфиналы (12 и 14 мая) - от 800 до 20 тыс. рублей. А самым экономичным вариантом станут билеты на дневные и вечерние репетиции по цене от 300 до 1800 рублей. Приобрести и забронировать билеты можно через официальный контакт-центр конкурса, который будет работать без выходных с 10:00 до 23:00 по московскому времени как на русском, так и на английском языках.
Также продажа будет вестись через официальный сайт смотра - eurovision.1tv.ru, в кассах "Олимпийского" и у официальных билетных партнеров: Parter.ru, Kontramarka.ru, Ticketland, Kassir.ru, Concert.ru, Showtrade.