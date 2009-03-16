В Москве начинается продажа билетов на "Евровидение"

Стоимость билетов на полуфиналы (12 и 14 мая) - от 800 до 20 тыс. рублей. А самым экономичным вариантом станут билеты на дневные и вечерние репетиции по цене от 300 до 1800 рублей. Приобрести и забронировать билеты можно через официальный контакт-центр конкурса, который будет работать без выходных с 10:00 до 23:00 по московскому времени как на русском, так и на английском языках.