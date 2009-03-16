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В 2008 году в РФ произошло 226 столкновений автомобилей с поездами

16 марта 2009, 16:39
В 2008 г. на переездах сети железных дорог России произошло 226 столкновений автотранспорта с железнодорожным подвижным составом.

Как сообщает департамент корпоративных коммуникаций ОАО "Российские железные дороги", особую тревогу вызывают 65 случаев столкновений автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами, при которых была поставлена под угрозу жизнь многих тысяч пассажиров поездов. При происшествиях на переездах пострадали 206 человек (в 2007 г. - 213), погибли 82 (в 2007 г. - 60 человек).

Произошедшие дорожно-транспортные происшествия на переездах негативно сказались на работе железных дорог. Так, в 2008 г. резко возросло количество повреждений подвижного состава - 108 единиц (в 2007 г. - 54 единицы). Полный перерыв в движении поездов составил более 143 часов. Компании причинен материальный ущерб в размере более 737 млн. руб. (в 2007 г. - 97 млн. руб.)

Все случаи ДТП на переездах произошли в результате грубейших нарушений правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. ОАО "РЖД" вновь выражает серьезную обеспокоенность таким положением дел и призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

В сети железных дорог России эксплуатируется 11 569 железнодорожных переездов, из которых 2344 обслуживается работниками железнодорожного транспорта.

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