В 2008 году в РФ произошло 226 столкновений автомобилей с поездами

Как сообщает департамент корпоративных коммуникаций ОАО "Российские железные дороги", особую тревогу вызывают 65 случаев столкновений автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами, при которых была поставлена под угрозу жизнь многих тысяч пассажиров поездов. При происшествиях на переездах пострадали 206 человек (в 2007 г. - 213), погибли 82 (в 2007 г. - 60 человек).