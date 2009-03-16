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Убийца из Тюмени скрывался от правосудия в шкафу

16 марта 2009, 15:55
Следственным отделом по Калининскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 25-летний Александр Кочнев, обвиняемый в совершении убийства.
Сюжет
Тюмень

Об Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Как установлено следствием, дважды судимый за угрозу убийством Кочнев, ночью 13 февраля 2009 года находился в гостях у своих знакомых в доме по ул. Ямской Тюмени. Во время застолья между Кочневым и его 22-летним знакомым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил со стола нож и нанёс потерпевшему два удара в шею. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия.

В тот же день по данному факту следователем следственного отдела по Калининскому округу Тюмени было возбуждено уголовное дело. Задержать Кончнева по «горячим следам» не удалось и его объявили в федеральный розыск.

3 марта сотрудники милиции получили информацию о возможном месте нахождения Кочнева. Для проверки сообщения они прибыли по указанному адресу, где, как оказалось, проживали знакомые злодея. Осмотрев квартиру, оперативные работники уголовного розыска обнаружили Кочнева прячущимся в платяном шкафу.

По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Кочнев заключён под стражу.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.

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