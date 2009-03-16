Убийца из Тюмени скрывался от правосудия в шкафу

Как установлено следствием, дважды судимый за угрозу убийством Кочнев, ночью 13 февраля 2009 года находился в гостях у своих знакомых в доме по ул. Ямской Тюмени. Во время застолья между Кочневым и его 22-летним знакомым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил со стола нож и нанёс потерпевшему два удара в шею. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия.