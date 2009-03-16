Тюменский юридический институт МВД России проведет день открытых дверей

Для потенциальных курсантов гостеприимные хозяева провели экскурсию по территории милицейского городка. Ребятам и девушкам представилась уникальная возможность померяться силами на татами с мастерами спорта, побывать в стрелковом тире, где были представлены образцы оружия и специальных средств. Желающие смогли посетить кафедру криминалистики и судебной экспертизы, где на стендах документально продемонстрированы обстоятельства совершенных преступлений, а на учебном полигоне будущие курсанты ознакомились с работой экспертно-криминаличтической группы. Радушно встретил гостей и хранитель бесценных страниц истории института – местный музей. В заключение экскурсии старшеклассники и их родители ознакомились с условиями проживания курсантов в общежитиях.