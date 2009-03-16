Тюменский юридический институт МВД России проведет день открытых дверей

14 марта в два часа дня Тюменский юридический институт МВД России прошел день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области. Старшеклассники, мечтающие о профессии сотрудника органов внутренних дел, смогли без специального пропуска пройти на территорию милицейской альма-матер.
Руководство вуза, сотрудники и курсанты, встретив будущую смену, рассказали об особенностях подготовки специалистов для ОВД, условиях приема и обучения, познакомили с историей и традициями тюменской кузницы милицейских кадров, а также показали фильм об институте и ответили на интересующие абитуриентов вопросы. Заместитель начальника управления кадров ГУВД по Тюменской области подполковник внутренней службы Вадим Зезев рассказал старшеклассникам о тяжелой ответственной и очень нужной службе – в органах внутренних дел, азы будущего профессионализма которой они смогут получить в Тюменском юридическом институте.
Для потенциальных курсантов гостеприимные хозяева провели экскурсию по территории милицейского городка. Ребятам и девушкам представилась уникальная возможность померяться силами на татами с мастерами спорта, побывать в стрелковом тире, где были представлены образцы оружия и специальных средств. Желающие смогли посетить кафедру криминалистики и судебной экспертизы, где на стендах документально продемонстрированы обстоятельства совершенных преступлений, а на учебном полигоне будущие курсанты ознакомились с работой экспертно-криминаличтической группы. Радушно встретил гостей и хранитель бесценных страниц истории института – местный музей. В заключение экскурсии старшеклассники и их родители ознакомились с условиями проживания курсантов в общежитиях.
Добавила в копилку ярких впечатлений будущей смены и зажигательная концертная программа, подготовленная коллективами художественной самодеятельности вуза. На сцене зрительного зала культурного центра выступили: прославленная команда КВН «Неприкосновенный запас», дипломант Всероссийского конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», Всероссийского фестиваля, посвященного памяти погибших сотрудников МВД «Милосердие белых ночей» ВИА «Легион», участники вокальной и хореографической студии, духовой оркестр института.
Возможно, этот день открытых дверей заставил кого-то из будущих абитуриентов пересмотреть свои романтические представления о профессии сотрудника милиции, а для кого-то мечта о службе в милиции стала более осмысленным и ответственным шагом в совсем уже скорой взрослой жизни.