Темплтоновская премия присуждена французскому физику и философу

В сообщении на сайте премии указано, что ученый удостоился награды за работы по изучению философского значения квантовой физики, которые "позволили по-новому определить реальность и возможные пределы познаваемого наукой".
Сумма премии составила один миллион фунтов стерлингов. Церемония ее вручения состоится пятого мая 2009 года в Букингемском дворце, сообщает Reuters.
87-летний Эспанья известен благодаря своим работам в области квантовой механики. В частности, физик занимался проблемой неравенств Белла. Помимо собственно научных изысканий ученого интересовали философские вопросы в сфере научного познания. В частности, он пытался понять, в какой мере квантовая физика объясняет мир как таковой.
Вручение Темплтоновской премии за "исследования и открытия в области духовности" проходит ежегодно, начиная с 1973 года. Награда была учреждена филантропом сэром Джоном Темплтоном. Лауреатами премии в разное время становились Александр Солженицын и мать Тереза.