Темплтоновская премия присуждена французскому физику и философу

Вручение Темплтоновской премии за "исследования и открытия в области духовности" проходит ежегодно, начиная с 1973 года. Награда была учреждена филантропом сэром Джоном Темплтоном. Лауреатами премии в разное время становились Александр Солженицын и мать Тереза.