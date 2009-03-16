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Темплтоновская премия присуждена французскому физику и философу

16 марта 2009, 19:11
Французский физик и философ науки Бернар Эспанья (Bernard d'Espagnat) удостоен приза фонда Джона Темплтона - крупнейшей мировой награды, вручаемой одному человеку.

В сообщении на сайте премии указано, что ученый удостоился награды за работы по изучению философского значения квантовой физики, которые "позволили по-новому определить реальность и возможные пределы познаваемого наукой".

Сумма премии составила один миллион фунтов стерлингов. Церемония ее вручения состоится пятого мая 2009 года в Букингемском дворце, сообщает Reuters.

87-летний Эспанья известен благодаря своим работам в области квантовой механики. В частности, физик занимался проблемой неравенств Белла. Помимо собственно научных изысканий ученого интересовали философские вопросы в сфере научного познания. В частности, он пытался понять, в какой мере квантовая физика объясняет мир как таковой.

Вручение Темплтоновской премии за "исследования и открытия в области духовности" проходит ежегодно, начиная с 1973 года. Награда была учреждена филантропом сэром Джоном Темплтоном. Лауреатами премии в разное время становились Александр Солженицын и мать Тереза.

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