"Спартак" и "Зенит" разошлись миром в чемпионате России по футболу

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Иван Саенко успел на добивание после удара Веллитона. "Зенит" смог отыграться на 17-й минуте, когда мяч в ворота Стипе Плетикосы прицельным ударом в девятку со штрафного отправил Павел Погребняк. Незадолго до этого питерские футболисты поразили ворота "Спартака" с углового, однако арбитр встречи усмотрел нарушение против Плетикосы со стороны Анатолия Тимощука.