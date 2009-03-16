"Спартак" и "Зенит" разошлись миром в чемпионате России по футболу

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Иван Саенко успел на добивание после удара Веллитона. "Зенит" смог отыграться на 17-й минуте, когда мяч в ворота Стипе Плетикосы прицельным ударом в девятку со штрафного отправил Павел Погребняк. Незадолго до этого питерские футболисты поразили ворота "Спартака" с углового, однако арбитр встречи усмотрел нарушение против Плетикосы со стороны Анатолия Тимощука.
На 56-й минуте Веллитон забил Вячеславу Малафееву после прострела Владимира Быстрова, но судья определил оффсайд.
На матче в "Лужниках" присутствовали 50 тысяч болельщиков. За различные правонарушения милиция задержала более 100 человек. В частности, во время матча болельщики "Зенита" пытались устроить массовую драку с фанатами московской команды, забрасывая их креслами с трибун. Драка была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а зачинщики задержаны.